Link xem trực tiếp HAGL vs B.Bình Dương

(Dân Việt) Dân Việt xin gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp HAGL vs B.Bình Dương trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên V.League 2018. HAGL có lợi thế sân nhà nên đặt quyết tâm giành 3 điểm trước B.Bình Dương.

Những thông tin đáng chú ý: - Tiền vệ Lương Xuân Trường chia sẻ: “HAGL sẽ cố gắng có được kết quả tốt nhất trước B.BD. Tôi cảm thấy hồi hộp khi bước vào trận đầu tiên của mùa giải, bởi đã khá lâu không chơi bóng tại Việt Nam. Tuy nhiên, tôi sẽ nỗ lực thi đấu và làm những gì tốt nhất có thể để đóng góp vào thành tích chung của CLB”. HAGL vs B.Bình Dương. - Trận HAGL vs B.Bình Dương, một cặp vé khán đài A1 được hét lên 500 ngàn đồng dù rằng giá gốc là 160 ngàn đồng. Điều đáng nói hơn, cò vé "áp sát" ngay quầy bán vé để chào mời các thượng đế. Có thể nói, trái bóng trận HAGL- B.Bình Dương diễn ra chiều 10/3 chưa lăn nhưng bên ngoài đã sốt hầm hập. - HAGL đặt mục tiêu lọt vào Top 5 của V.League 2018. Đấy không phải là điều xa vời sau những gì đội bóng phố Núi đã thể hiện ở mùa trước. Để hiện thực hóa điều này, lãnh đạo đội đã triệu hồi cầu thủ quan trọng Lương Xuân Trường. Họ cũng vừa ký hợp đồng với hai ngoại binh Kim Jin Seo và Rimario được đánh giá là xứng đáng từng xu. - Đội hình dự kiến HAGL: Văn Tiến, Kim Jin Seo, Đăng Tuấn, Tăng Tiến, Minh Vương, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Sơn, Văn Thanh, Công Phượng, Rimario. B.Bình Dương: Tấn Trường, Ngọc Mạnh, Tanidis, Xuân Luân, Hồ Tấn Tài, Anh Tài, Anh Tỷ, Hoàng Max, Lê Tấn Tài, Anh Đức, Romario. - Link xem trực tiếp HAGL vs B.Bình Dương: http://talktv.vn/browse/pcgame/all

Tag: Link xem trực tiếp HAGL vs B.Bình Dương, xem trực tiếp HAGL vs B.Bình Dương, link trực tiếp HAGL vs B.Bình Dương, trực tiếp HAGL vs B.Bình Dương, HAGL, B.Bình Dương, vòng 1 V.League 2018