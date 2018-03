Link xem trực tiếp M.U vs Liverpool

(Dân Việt) Dân Việt xin gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp M.U vs Liverpool trong khuôn khổ lượt trận thứ 30 Premier League. M.U xếp thứ 2 trên BXH, có 62 điểm và hơn chính đội xếp thứ 3 Liverpool 2 điểm. Vậy nên, đây chính là trận đấu cho ngôi á quân của giải.

Những thông tin đáng chú ý: - Đây là lần thứ 170 hai đội gặp nhau ở giải VDQG Anh. M.U đang tạm dẫn với tỷ số thắng 67-55. - M.U chỉ thua 1 trận trên sân nhà mùa này, trước Man City (thắng 16, hòa 2 trận còn lại). - Liverpool đang là đội có phong độ ấn tượng nhất Premier League lúc này. Họ đã giành 25 điểm trong 10 vòng gần nhất. M.U vs Liverpool. Tin liên quan Xem trực tiếp M.U vs Liverpool trên kênh nào? - Sân nhà sẽ là điểm tựa rất lớn của M.U tối nay. Lý do là bởi trong 13 lần gần nhất tiếp Liverpool tại Old Trafford trong khuôn khổ Premier League, Quỷ đỏ giành tới 10 chiến thắng và chỉ nhận đúng 2 thất bại. Lần gần nhất Liverpool thắng ở Old Trafford tại Premier League đã từ mùa 2013/14. Chưa hết, M.U cũng đã thắng 12/15 trận gần nhất trên sân nhà ở Premier League. Liệu Liverpool có vượt qua được cơn ác mộng Old Trafford? - HLV Jose Mourinho (M.U): “Trong đầu chúng tôi bây giờ chỉ có trận derby nước Anh. M.U phải giải quyết trận đấu này trước khi nghĩ đến Sevilla. Quỷ đỏ đang có sự tập trung cao độ”. - HLV Jurgen Klopp (Liverpool): “Cả 3 lần gần nhất gặp M.U, chúng tôi đều chơi hay hơn họ nhưng chỉ có kết quả hòa. Liverpool sẽ thay đổi lịch sử vào tối nay để chiếm lấy ngôi nhì bảng”. - Đội hình dự kiến M.U (4-3-3): De Gea; Valencia, Smalling, Bailly, Young; McTominay, Matic, Pogba; Lingard, Lukaku, Sanchez. Liverpool (4-3-3): Karius; Robertson, Van Dijk, Lovren, Alexander-Arnold; Can, Henderson, Lallana; Mane, Firmino, Salah. - Link xem trực tiếp M.U vs Liverpool: http://talktv.vn/browse/pcgame/all

