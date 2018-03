Xem trực tiếp M.U vs Liverpool trên kênh nào?

(Dân Việt) Dù ở bất kỳ thời điểm nào, những cuộc đối đầu giữa M.U và Liverpool vẫn luôn vô cùng đáng xem. Vậy nên nó mới được gọi là trận “derby của nước Anh”. Vậy đại chiến M.U vs Liverpool lúc 19h30 tối nay sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh nào tại Việt Nam?

Tin liên quan Link xem trực tiếp M.U vs Liverpool M.U gặp Liverpool được coi là “derby của nước Anh”. Đó không chỉ là trận đấu của 2 đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá sương mù, mà còn là cuộc chiến của 2 đối thủ căm thù nhau đến tận xương tủy. Nước Anh có rất nhiều cặp đấu chứa đựng thù hận, nhưng M.U và Liverpool vẫn là cặp đấu đặc biệt nhất, được chờ đợi nhất. Cho dù ở thời điểm này, M.U và Liverpool đều không còn nhiều cơ hội vô địch nhưng cuộc đấu tại Old Trafford tối nay vẫn mang nhiều ý nghĩa. Họ không chỉ chiến đấu vì danh dự, chiến đấu vì vị trí thứ 2 mà còn chiến đấu vì hình ảnh đang mang. M.U thực dụng và xù xì của Mourinho, trong khi Liverpool bùng nổ mà mong manh của Jurgen Klopp... M.U vs Liverpool. Cách đây 2 ngày, HLV Jurgen Klopp đã cập nhật tình hình lực lượng của Liverpool, đồng thời nhấn mạnh, tất cả đã sẵn sàng cho chuyến hành quân tới Old Trafford. "Firmino đang gặp chút vấn đề nhưng không nghiêm trọng. Arnold và Van Dijk đã thi đấu khá nhiều thời gian gần đây, nhưng điều quan trọng là xoay tua để giữ phong độ các cầu thủ. Chúng tôi đã quen với điều này để chuẩn bị cho những trận đấu liên tiếp, và không muốn tập luyện quá nhiều. Như Salah chẳng hạn, tôi để cậu ấy ra sân 20 phút ngày hôm nay, điều đó sẽ có ích hơn là luyện tập trong cả ngày mai", cựu HLV Dortmund cho biết. Ngoài ra, chiến lược gia người Đức cũng tiết lộ rằng thủ quân Jordan Henderson chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương. Tuy nhiên, HLV Jurgen Klopp tin Jordan Henderson kịp bình phục để thi đấu với M.U. Ở trận đấu với Porto rạng sáng qua, Henderson đã đá đủ 90 phút. Phần cuối trận đấu, anh di chuyển với cái chân tập tễnh và sau trận phải nhờ tới sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Bên phía M.U, khó khăn chồng chất khi HLV Mourinho sẽ không thể tung ra sân một số ngôi sao thượng hạng. Cụ thể, theo Manchester Evening News, tiền đạo Anthony Martial sẽ vắng mặt trong trận đấu với Liverpool vào tối nay do không kịp bình phục chấn thương. Trong buổi họp báo mới đây, chính HLV Mourinho cũng xác nhận tiền đạo người Pháp sẽ không kịp bình phục để tham dự cuộc chạm trán Liverpool. Ngoài Martial, M.U nhiều khả năng sẽ không có được sự phục vụ của Alexis Sanchez. Theo Daily Mail, HLV Jose Mourinho đã cho phép Sanchez nghỉ trận đấu với Liverpool để về Chile dự tang bác gái vừa bị sát hại. Bên cạnh đó, khả năng ra sân của Paul Pogba ở trận đấu tối nay vẫn còn bỏ ngỏ. Trong buổi tập mới nhất, tiền vệ người Pháp bị đau ở bắp chân và không thể hoàn thành trọn vẹn giáo án mà ban huấn luyện yêu cầu. Trước đó, danh sách bệnh binh của M.U đã lên tới năm người. Marcus Rojo, Phil Jones, Daley Blind, Zlatan Ibrahimovic và Ander Herrera gặp phải những chấn thương khác nhau và không thể thi đấu trong thời gian qua. Câu hỏi mà nhiều NHM Việt Nam quan tâm lúc này là trận M.U và Liverpool sẽ được trực tiếp trên kênh sóng nào tại Việt Nam? Đảo qua lịch phát sóng của các kênh thể thao nổi tiếng thì chỉ có 1 kênh có lịch phát sóng trực tiếp trận đấu giữa M.U và Liverpool diễn ra lúc 19h30 tối nay (theo giờ Việt Nam), đó là K+1 của Truyền hình Vệ tinh K+. Ngoài xem trận M.U và Liverpool trên kênh gồm K+1, NHM tại Việt Nam cũng có thể theo dõi trận đấu này thông qua các trang trực tuyến bóng đá, link sopcast, youtube và chuyên trang Thể thao – Dân Việt.

