Link xem trực tiếp SLNA vs HAGL (17h00)

(Dân Việt) Dân Việt xin gửi tới độc giả link xem trực tiếp SLNA vs HAGL trong khuôn khổ vòng 20 V.League 2018. Đây là trận đấu rất đáng chú ý khi có sự góp mặt của 10 tuyển thủ U23 Việt Nam.

Những thông tin đáng chú ý: - Phong độ tuyệt vời ở giai đoạn lượt về đang giúp SLNA bay cao trên BXH V.League 2018. Với 7 chiến thắng liên tiếp, có cảm giác SLNA sẵn sàng đánh bại mọi đối thủ mà họ gặp. Nhưng ở vòng đấu này SLNA sẽ gặp một thử thách thật sự là HAGL. SLNA vs HAGL. - Dù không có phong độ ổn định trong mấy vòng đấu gần đây nhưng HAGL với những ngôi sao trong đội hình như Công Phượng, Xuân Trường luôn có thể làm nên sự khác biệt. Đây cũng là cuộc cạnh tranh vị trí trên BXH khi khoảng cách giữa 2 đội chỉ là 2 điểm. - Trận SLNA vs HAGL chiều nay có sự góp mặt của 10 tuyển thủ U23 Việt Nam + 3 mà HLV Park Hang Seo vừa triệu tập, trong đó SLNA có 2 người, còn HAGL có 8 người. - Đội hình dự kiến SLNA: Vũ Hải, Lynch, Văn Đức, Xuân Thắng, Văn Bình, Khắc Ngọc, Xuân Mạnh, Olaha, Đình Hoàng, Văn Khánh, Quế Hải. HAGL: Văn Trường; Văn Sơn, Văn Thanh, Zeba Josip, A Hoàng, Việt Hưng, A Sân, Minh Vương, Văn Toàn, Công Phượng, Osmar. - Link xem trực tiếp SLNA vs HAGL:

Tag: Link xem trực tiếp SLNA vs HAGL, xem trực tiếp SLNA vs HAGL, link trực tiếp SLNA vs HAGL, trực tiếp SLNA vs HAGL, SLNA vs HAGL, vòng 20 V.League 2018