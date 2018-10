Link xem trực tiếp U19 Việt Nam vs U19 Australia

(Dân Việt) Link xem trực tiếp U19 Việt Nam vs U19 Australia trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng C VCK U19 châu Á 2018. Đây là trận đấu mà U19 Việt Nam buộc phải thắng nếu còn muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

Những thông tin đáng chú ý: - U19 Australia đến từ một nền bóng đá rất phát triển. Thầy trò ông Ante Milicic tham dự VCK U19 châu Á 2018 với khát vọng lọt vào Top 4 để giành vé dự U20 World Cup 2019. - U19 Australia đã thể hiện sức mạnh khi buộc ứng cử viên vô địch là U19 Hàn Quốc phải chia điểm với trận hòa 1-1 ở ngày ra quân. Bỏ túi 1 điểm trước đối thủ mạnh nên không ngạc nhiên khi HLV Milicic hết lời ca ngợi về cả chuyên môn lẫn tinh thần của học trò. - Trong lịch sử đối đầu, U19 Việt Nam từng có chiến thắng đậm 5-1 trước U19 Australia. Nhưng đó là thời điểm, đội bóng trẻ xứ Chuột túi chỉ lắp ghép qua loa những cầu thủ “hạng hai” và U19 Việt Nam có một lứa cầu thủ xuất sắc với những gương mặt nổi bật như Công Phượng, Xuân Trường… - Trận này, U19 Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Văn Tới vì chấn thương. Trong khi đó, Việt Anh và Mạnh Dũng vẫn bị đau nhẹ. - Đội hình dự kiến U19 Việt Nam: Y ELi Nie, Bá Sang, Việt Anh, Thiện Đức, Văn Xuân, Xuân Tú, Bảo Toàn, Quang Nho, Văn Công, Hữu Thắng, Mạnh Dũng. U19 Australia: Delianov, Russell, Pasquali, Atkinson, Mourdoukoutas, Pierias, Thurgate, Thurgate, Theoharous, Stamatelopoulos, Iredale. - Link xem trực tiếp U19 Việt Nam vs U19 Australia

