VTV6 trực tiếp U19 Việt Nam vs U19 Australia

Chiều nay (22.10), U19 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 2 được dự báo rất khó khăn gặp U19 Australia vào lúc 16h00. Trận đấu này sẽ được phát sóng trực tiếp trên VTV6 và VTV6HD.

VCK U19 châu Á năm nay có 15 đội bóng đã vượt qua vòng loại cùng chủ nhà U19 Indonesia, Giải đấu tranh tài từ ngày 18.10 – 4.11.2018 để tìm ra nhà vô địch. Theo quy định của giải, 4 đội bóng lọt vào bán kết sẽ đại diện cho châu Á tham dự VCK U20 World Cup 2019 tổ chức lại Ba Lan. U19 Việt Nam cần phải có chiến thắng trước U19 Australia. Tại VCK U19 châu Á 2018, ĐT U19 Việt Nam nằm ở bảng C với các đại diện gồm U19 Hàn Quốc, U19 Australia và U19 Jordan. Ở lượt trận đầu tiên gặp U19 Jordan, U19 Việt Nam đã phải nhận thất bại với tỷ số 1-2. Điều này khiến cho các cầu thủ của chúng ta rơi vào thế buộc phải giành kết quả tích cực trước U19 Australia ở lượt trận thứ 2 vào lúc 16h00 hôm nay (22.10) nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp tại bảng C. Trận đấu giữa ĐT U19 Việt Nam và U19 Australia được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 & VTV6HD. Ở trận đấu còn lại của bảng C diễn ra vào lúc 19h00, U19 Jordan và U19 Hàn Quốc sẽ so tài với nhau. Trận đấu này cũng sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6.

