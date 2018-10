Link xem trực tiếp U19 Việt Nam vs U19 Jordan

(Dân Việt) Dân Việt xin gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp U19 Việt Nam vs U19 Jordan trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên bảng C VCK U19 châu Á 2018. Đây được ví như trận “chung kết” của hai đội, bởi đội nào thua, khó lòng có thể cạnh tranh 1 trong 2 tấm vé đi tiếp của bảng đấu.

Những thông tin đáng chú ý: - Ở giải đấu năm nay tại Indonesia, U19 Việt Nam rơi vào bảng đấu rất khó khăn với U19 Jordan, U19 Australia và U19 Hàn Quốc, đội bóng đã có tới 12 lần giành chức vô địch giải đấu này trong quá khứ. Trong 3 đối thủ này, U19 Jordan được xem là thử thách dễ dàng nhất. Để có hy vọng tạo ra bất ngờ, thầy trò Hoàng Anh Tuấn phải giành chiến thắng ở trận ra quân chiều nay. U19 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận đấu với U19 Jordan. - Cách đây 1 tháng, trong quá trình chuẩn bị cho VCK U19 châu Á, U19 Việt Nam đã có 2 trận đấu khá tốt trước U20 Bờ Biển Ngà (thắng 3-1) và U20 Uruguay (thua 1-2). Hay trước đó, hồi tháng 4, đội bóng của Hoàng Anh Tuấn cũng có 2 trận hòa ngang ngửa trước U19 Morocco và U19 Hàn Quốc. - So với giải đấu cách đây 2 năm ở Bahrain, U19 Việt Nam gần như thay máu lực lượng hoàn toàn. Trong danh sách đăng ký, Đoàn Văn Hậu là cầu thủ duy nhất từng tham dự giải đấu cách đây 2 năm. Tuy nhiên, hiện tại, cầu thủ của Hà Nội đang cùng ĐT Việt Nam rèn quân ở Hàn Quốc để chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Văn Hậu sẽ chỉ tới Indonesia thi đấu nếu U19 Việt Nam vượt qua vòng đấu bảng. - Link xem trực tiếp U19 Việt Nam vs U19 Jordan:

