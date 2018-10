Xem trực tiếp U19 Việt Nam vs U19 Jordan trên VTV6

(Dân Việt) Hồi tháng 9 vừa qua, VTV đã mua thành công gói bản quyền phát sóng giải U19 châu Á 2018. Điều này đồng nghĩa, NHM có thể dễ dàng theo dõi U19 Việt Nam thi đấu. Được biệt, trận U19 Việt Nam vs U19 Jordan chiều này sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 vào lúc 16h.

Cách đây khoảng 1 tháng, VTV đã mang tin vui đến cho NHM bóng đá Việt Nam, đặc biệt là những người quan tâm tới bóng đá trẻ khi đưa ra thông báo, họ đã mua được bản quyền phát sóng giải U19 châu Á 2018. Đây là giải đấu được tổ chức ở Indonesia từ ngày 18.10 đến 4.11 sắp tới. U19 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận đấu với U19 Jordan. Ngày hôm qua (18.10), khi giải đấu chính thức khởi tranh, VTV đã phát sóng trực tiếp 2 trận đấu giữa U19 UAE vs U19 Qatar (16h) và U19 Indonesia vs U19 Đài Loan (Trung Quốc) (19h) trên kênh VTV6 và các ứng dụng xem trực tuyến của mình. Chiều nay, VCK U19 châu Á 2018 sẽ tiếp tục diễn ra với các trận đấu ở bảng B và C, trong đó đáng chú ý nhất chính là cuộc đấu giữa U19 Việt Nam vs U19 Jordan. Do bảng C cả U19 Hàn Quốc và U19 Australia đều rất mạnh, vậy nên trận đấu giữa U19 Việt Nam vs U19 Jordan được coi như “chung kết”, bởi đội nào thua, khó lòng để cạnh tranh vé đi tiếp. Được biết, trận U19 Việt Nam vs U19 Jordan sẽ diễn ra lúc 16h chiều nay và được phát sóng trực tiếp trên VTV6. Ngoài ra, để phục vụ độc giả, Thể thao – Dân Việt cũng sẽ cập nhật nhanh nhất kết quả trận đấu cũng như những diễn biến bên lề đáng chú ý về trận đấu.

