Link xem trực tiếp Việt Nam vs Philippines

(Dân Việt) Link xem trực tiếp Việt Nam vs Philippines. Trước khi chính thức bước vào chiến dịch Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam sẽ có trận "làm nóng" cuối cùng gặp ĐT Philippines. Đây sẽ là cơ hội để HLV Park Hang-seo chốt đội hình chính thức.

Những thông tin đáng chú ý: - ĐT Philippines không phải cái tên xa lạ với bóng đá Việt Nam. Tại AFF Cup 2018, thầy trò Park Hang-seo từng gặp đối thủ này trong 2 trận đấu thuộc vòng bán kết. Kết quả, chúng ta thắng cả 2 trận với cùng tỷ số 2-1. Việt Nam vs Philippines. - ĐT Việt Nam không có nhiều thời gian chuẩn bị cho Asian Cup 2019 bởi AFF Suzuki Cup 2018 kết thúc khá cận kề. Một trong những nỗi lo của HLV Park Hang-seo chính là vấn đề thể lực và các vị trí quan trọng phải vắng mặt vì chấn thương. Cụ thể, những Đình Trọng và Lục Xuân Hưng đã không thể tới UAE vì chấn thương, còn Trọng Hoàng chỉ vừa bình phục. - Đội hình dự kiến: Philippines: Deyto; Silva, Aguinaldo, De Murga, Ingreso, Reed, Steuble, Ramsay, Schröck, Younghusband, Reichelt. Việt Nam: Tuấn Mạnh; Tiến Dũng, Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Hậu, Hồng Duy, Xuân Trường, Đức Huy, Văn Đức, Quang Hải, Tiến Linh. - Link xem trực tiếp Việt Nam vs Philippines:

Tag: Link xem trực tiếp Việt Nam vs Philippines, xem trực tiếp Việt Nam vs Philippines, link trực tiếp Việt Nam vs Philippines, trực tiếp Việt Nam vs Philippines, Việt Nam vs Philippines, ĐT Việt Nam, ĐT Philippines, Asian Cup 2019