Xem trực tiếp Việt Nam vs Philippines ở đâu, trên kênh nào?

(Dân Việt) Trước khi chính thức bước vào chiến dịch Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam sẽ có trận giao hữu “làm nóng” cuối cùng gặp ĐT Philippines. Vậy NHM có thể xem trực tiếp trận đấu này ở đâu và trên kênh nào?

Trước mỗi giải đấu lớn, các trận giao hữu luôn có ý nghĩa quan trọng bởi đó là cơ hội để các HLV rà soát lực lượng và kiểm nghiệm những thay đổi về nhân sự, chiến thuật. ĐT Việt Nam cũng vậy! Trước thềm ASIAN Cup 2019, HLV Park Hang-seo có 2 trận giao hữu rất quan trọng trước Triều Tiên và Philippines. Điều mà HLV Park Hang-seo lo ngại nhất trước VCK ASIAN Cup 2019 là nhân sự khi ĐT Việt Nam vừa phải căng sức cho AFF Cup 2018. Do 2 giải đấu lớn diễn ra cận kề nên nhà cầm quân người Hàn Quốc đã mất Đình Trọng vì chấn thương. Trong khi đó, tiền đạo Anh Đức không tiếp tục cùng ĐT sang UAE. Ngoài ra, chấn thương của Trọng Hoàng cũng ảnh hưởng lớn tới sự chuẩn bị của ông Park. Việt Nam vs Philippines. Ở trận giao hữu với Triều Tiên, HLV Park Hang-seo đã buộc phải thử nghiệm tiền đạo Ngân Văn Đại ở vị trí hậu vệ phải. Tuy vậy, thử nghiệm này chỉ chơi tròn vai, chưa mang lại hiệu quả lớn như những gì Trọng Hoàng từng thể hiện ở AFF Cup 2018. Ở vị trí trung phong, Tiến Linh cho thấy anh là lựa chọn tốt nhất thay thế Anh Đức. Với thể hình tốt, chân sút của B.Bình Dương không chỉ giỏi tranh chấp và không chiến mà còn là tiền đạo có khả năng chớp cơ hội. Bàn thắng vào lưới Triều Tiên cách đây ít ngày được kì vọng sẽ giúp Tiến Linh tăng thêm tự tin cho giải đấu lớn sắp tới. Trước Triều Tiên, HLV Park Hang-aeo không sử dụng đội hình mạnh nhất vì muốn giữ chân một số trụ cột cho ASIAN Cup 2019. Nhưng ở trận giao hữu với Philippines đêm nay, ông thầy người Hàn nhiều khả năng sẽ tung lực lượng tốt nhất để chốt đội hình ưng ý cho giải đấu lớn sắp tới. Văn Lâm, Quang Hải và Văn Đức nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát. Gặp đội bóng có nền tảng thể hình, thể lực tốt như Philippines có thể xem là bài test bổ ích cho ĐT Việt Nam bởi ở vòng bảng ASIAN Cup 2019, chúng ta phải đụng độ các đội bóng Tây Á vốn chơi thiên về bóng dài, bóng bổng. Ở AFF Cup 2018, với lối chơi phòng ngự kín kẽ và khoa học, ĐT Việt Nam đã vô hiệu hóa lối chơi hiện đại mang phong cách "Tây" của Philippines ở vòng bán kết. Chiến thắng với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận đã cho thấy sự vượt trội của thầy trò Park Hang-aeo. NHM hoàn toàn có thể kì vọng 1 kết quả tốt tại Doha đêm nay khi ĐT Việt Nam đã trở thành nhà vô địch Đông Nam Á. Sự tự tin chính là chìa khóa. Tuy vậy, trong bối cảnh ASIAN Cup 2019 đã tới rất gần, kết quả chắc chắn không phải mục tiêu cao nhất của HLV Park Hang-seo. Thay vào đó, ông thầy người Hàn sẽ ưu tiên tới chuyện giữ bài và bảo đảm nhân sự tốt nhất cho trận mở màn với Iraq. Sau trận hòa Triều Tiên, ông Park khẳng định hàng thủ của ĐT Việt Nam phải chơi tốt hơn nếu muốn có hy vọng tạo nên bất ngờ ở ASIAN Cup 2019. Philippines không quá mạnh trong tấn công nhưng họ vốn rất lợi hại với khả năng chơi bóng bổng và bóng dài. Nếu vượt qua bài test bổ ích này, thầy trò Park Hang-seo sẽ có được sự tự tin tốt nhất cho giải đấu lớn sắp tới… Được biết, do yêu cầu từ hai đội nhằm phục vụ công tác chuyên môn nên trận Việt Nam vs Philippines sẽ không được trực tiếp cũng như không có sự tham gia của giới truyền thông. Ngoài ra, vì đây chỉ được xem là trận đấu tập nội bộ giữa hai đội nên không nằm trong hệ thống các trận đấu của FIFA. Chính vì vậy, cả hai đội sẽ không giới hạn về số lượng cầu thủ thay người trong trận đấu này. Để phục vụ nhu cầu theo dõi của NHM, vào lúc 22h tối nay, khi trận Việt Nam vs Philippines diễn ra, Thể thao – Dân Việt sẽ cố gắng cập nhất kết quả trận đấu một cách nhanh nhất.

Tag: Xem trực tiếp Việt Nam vs Philippines ở đâu, Xem trực tiếp Việt Nam vs Philippines trên kênh nào, kênh nào trực tiếp Việt Nam vs Philippines, Xem trực tiếp Việt Nam vs Philippines, trực tiếp Việt Nam vs Philippines, Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam, ĐT Philippines