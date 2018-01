Người dân háo hức mua cờ, áo cổ vũ U23 Việt Nam trước giờ G

(Dân Việt) Trước giờ diễn ra trận bán kết, nhiều người dân đã mua cờ, áo cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Trên tuyến phố Hàng Bông bày bán nhiều cờ Tổ quốc, áo phục vụ cho người dân Dù còn gần 2 tiếng đồng hồ nữa mới đến trận bán kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam - U23 Qatar nhưng tại các quán cafe trên đường Cầu Giấy, Mỹ Đình, Hồ Gươm đã chuẩn bị màn hình cỡ lớn để phục vụ cho người hâm mộ theo dõi trận bán kết giải U23 Châu Á. Tại tuyến phố Hàng Bông, Trịnh Hoài Đức, (Hà Nội), rất nhiều cửa hàng đã chuẩn bị cờ, áo bán cho các cổ động viên đến mua cổ vũ cho đội tuyển. Cờ Tổ quốc được chủ cửa hàng bán với giá 30.000 đồng; băng rôn được bán với giá 10.000 đồng; cờ Tổ quốc loại nhỏ bán giá 4.000 đồng. Cờ Tổ quốc được chủ cửa hàng bán với giá 30.000 đồng; băng rôn được bán với giá 10.000 đồng; cờ Tổ quốc loại nhỏ bán giá 4.000 đồng. Cầm trên tay 5 lá cờ Tổ quốc, chị Nguyễn Thị Thủy, ở khu tập thể Bách Khoa (Hà Nội) cho biết, hôm nay chị xin nghỉ làm để theo dõi trận đấu của đội tuyển Việt Nam và cổ vũ sau khi trận đấu kết thúc. “Tôi đã mua 5 lá cờ và 5 băng rôn cho các thành viên trong gia đình để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam vào chiều nay. Tôi tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thằng và làm nên điều kỳ diệu”, chị Thủy nói. Theo chị Thủy, nếu đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng, gia đình chị sẽ đổ xuống phố tham gia cùng đoàn người ăn mừng chiến thắng. Buổi tối gia đình chị sẽ làm mâm cơm cùng gia đình chia sẻ niềm vui với đội tuyển Việt Nam. Chị Thu, chủ cửa hàng trên phố Hàng Bông cho hay, từ sáng đến giờ cửa hàng của chị đã bán được hơn 200 lá cờ, áo các loại. “Với các trận đấu trước, số cờ bán ra ở mức vài chục cái, nhưng trước trận bán kết diễn ra chúng tôi đã bán cờ, áo gấp 3-4 lần so với thông thường. Tôi mong rằng đội tuyển U23 Việt Nam thắng, hàng vừa bán được, mọi người đều vui”, chị Thu nói. Chị Nguyễn Thị Thủy, ở khu tập thể Bách Khoa (Hà Nội) cho biết, hôm nay chị xin nghỉ làm để theo dõi trận đấu của đội tuyển Việt Nam và cổ vũ sau khi trận đấu kết thúc. Nhiều người dân mua cờ Tổ quốc trước khi trận đấu diễn ra Anh Lê Tùng mua 1 lá cờ Tổ quốc để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam Một số người dân mua Quốc kỳ loại nhỏ dán trên má Một số chủ cửa hàng bán thêm cả loại băng rôn ghi dòng chữ “Việt Nam vô địch”

