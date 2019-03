Soi kèo, tỷ lệ cược trận Real vs Ajax: Cứu cánh cuối cùng

(Dân Việt) Soi kèo, tỷ lệ cược trận Real vs Ajax (3h ngày 6.3) trong khuôn khổ lượt về vòng knock-out Champions League, nhà cái đánh giá Real Madrid cao hơn nên đưa ra tỷ lệ chấp chính là 0:1.

Trong trận lượt đi, Real đã đánh bại Ajax Amsterdam 2-1 ngay trên sân khách. Dù bị đội bóng Hà Lan lấn lướt ở một số thời điểm, nhưng Real đã thể hiện được bản lĩnh đúng thời điểm. Thậm chí, khi Real đã chiếm lợi thế lớn về tỷ số ở trận lượt đi, trung vệ Sergio Ramos đã cố tình phạm lỗi để nhận một thẻ vàng. Sau trận đấu, chính Ramos đã tự thừa nhận, anh làm thế để muốn “tẩy thẻ” trước vòng tứ kết. Điều này là hành vi không đẹp, nhưng cho thấy Real rất tự tin sẽ vượt qua Ajax. Không có Ramos, nhưng Real vẫn được đánh giá cao hơn Ajax Về phía Ajax, họ không thiếu các cầu thủ tài năng nhưng còn hạn chế về kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Ajax sở hữu nhiều ngôi sao hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong tương lai như De Jong hay De Ligt, nhưng để tiến xa tại Champions League, chỉ có khát vọng thôi là chưa đủ. Vào lúc này, Champions League là cứu cánh cuối cùng của Real. Sau 2 thất bại liên tiếp trước kình địch Barca ở tuần trước, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã bị loại khỏi Cúp Nhà vua và hầu như không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch La Liga. HLV Solari chưa bị gây sức ép, nhưng ông thừa hiểu, nếu không giúp Real thành công ở Champions League, khả năng ông bị sa thải là hoàn toàn có thể xảy ra. Với những lợi thế đang có, trận gặp Ajax là thời cơ tốt để Solari cũng như các học trò lấy lại sự tự tin. Real được chơi trên sân nhà, có nhiều cầu thủ đẳng cấp hơn nên nhà cái cũng đánh giá họ cao hơn hẳn. Tỷ lệ chấp chính của Real là 0:1. Với tỷ lệ này, cộng thêm tâm lý chỉ còn tập trung vào Champions League của Real, khả năng đội chủ nhà thắng đậm là khá lớn. Về tỷ lệ Tài – Xỉu, tỷ lệ chính được đưa ra là 3 1/2. Đây là tỷ lệ rất cao với cửa Tài, nhưng có thể thấy, nhiều khả năng một bữa tiệc bàn thắng sẽ diễn ra trên sân Bernabeu. Real thiếu mất Ramos bị treo giò, còn Ajax thích chơi tấn công, đồng thời phòng thủ không quá vững vàng là điều kiện để trận đấu có nhiều bàn thắng. Dự đoán: Chọn Real và Tài.

