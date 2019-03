Tin tối (9.3): Công Phượng nói gì khi chỉ được vào sân ở phút 90+5?

Công Phượng nói gì khi chỉ được vào sân ở phút 90+5? Trong chiến thắng 2-1 của Incheon trước Gyeongnam, Công Phượng được HLV Andersen đưa vào sân ở phút bù giờ thứ 5 chỉ với mục đích câu giờ. Tiền đạo quê xứ Nghệ không có nổi pha chạm bóng trong thời gian 1 phút 20 giây có mặt trên sân, dù vậy anh không hề trách móc HLV. Sau trận đấu, CP23 nói: "Tôi được thi đấu ít phút. Dẫu vậy tôi vui vì mình đã có màn ra mắt ở K-League. Chỉ trong một thời gian ngắn trên sân, tôi hiểu trình độ của các cầu thủ K.League rất cao, rõ ràng cao hơn ở Việt Nam. Tôi tới đây là để chơi bóng và hạnh phúc khi nhìn thấy lá cờ Việt Nam của các CĐV trên khán đài và biết ơn người hâm mộ. Tôi hiểu và đồng ý với quyết định của HLV. Bản thân tôi cũng cảm thấy mình cần thêm thời gian. Tôi muốn mình chơi tốt hơn qua từng trận”. HLV Incheon giải thích lý do đưa Công Phượng vào ở phút bù giờ Phát biểu sau trận thắng Gyeongnam, HLV Andersen cho biết: "Tôi thay Công Phượng vào sân vì ý đồ chiến thuật. Yang Juna đã vào sân trước đó và có thể gây áp lực khi chơi tiền vệ tấn công. Còn Park Se Jik đã kiệt sức khi phải bao quát khoảng không rộng phía sau. Tôi quyết định thay Lee Jeong Bin hoặc Công Phượng tại vị trí đó. Do Công Phượng có khả năng tấn công tốt hơn nên tôi chọn cậu ấy." Người đại diện thét giá Bale Người đại diện lâu năm của Bale, Barnett cho biết thân chủ của mình sẽ có giá không dưới 175 triệu euro. Bên cạnh đó, nếu CLB nào muốn sở hữu chữ ký của ngôi sao người xứ Wales sẽ phải chịu chi mức lương 19 triệu euro/năm sau thuế. Klopp khẳng định Liverpool sẽ chơi tấn công Trước những loạt trận then chốt của mùa giải, HLV Jurgen Klopp khẳng định Liverpool sẽ luôn chơi tấn công trước mọi đội bóng. Nhà cầm quân người Đức cho rằng tấn công là lẽ sống của bóng đá. HLV Ranieri tiết lộ lý do chọn Roma Chưa đầy 10 ngày sau khi bị Fulham sa thải, Claudio Ranieri đã được Roma bổ nhiệm làm HLV trưởng thay thế cho Di Francesco. Giải thích lý dễ dàng nhận lời dẫn dắt "Bầy soi", ông cho cho biết: "Tôi luôn xem Roma như gia đình thứ 2 của mình. Tất nhiên, khi được trở về nhà thì ai cũng cảm thấy hài lòng cả. Chính vì thế, khi nhận được cuộc gọi từ Roma, tôi đơn giản là không thể nói lời từ chối". Pep thừa nhận Man City vẫn còn non nớt ở châu Âu Mặc dù Man City đang thể hiện sức mạnh vô đối ở đảo quốc sương mù nhưng Pep vẫn rất khiêm tốn khi nói về khả năng xưng vương ở đấu trường số 1 châu Âu. Nhà cầm quân người TBN cho rằng Real Madrid, Barca và Bayern có truyền thống và bề dày lịch sử nên rất khó để đội bóng nào có thể dễ dàng vượt qua cái bóng quá lớn của họ, kể cả Man xanh. Jorginho bác bỏ việc được Sarri thiên vị Tiền vệ người Italia, Jorginho khẳng định anh cũng giống như những cầu thủ khác của Chelsea. Anh muốn chứng minh anh là cầu thủ giỏi và xứng đáng với sự lựa chọn của ông thầy Sarri chứ không phải như mọi người đang dị nghị về chuyện được ưu ái, thiên vị.

