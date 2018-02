Xem trực tiếp M.U vs Chelsea kênh nào?

(Dân Việt) Tâm điểm của vòng 28 Premier League chính là cuộc thư hùng giữa M.U và Chelsea tại Old Trafford. HLV Jose Mourinho sẽ gặp lại kẻ đáng ghét Antonio Conte. Vậy trận M.U vs Chelsea sẽ được kênh sóng nào tại Việt Nam phát sóng trực tiếp?

Đầu năm nay, HLV Jose Mourinho và HLV Antonio Conte bất ngờ sa đà vào "khẩu chiến" cho dù M.U và Chelsea không gặp nhau. Đây có lẽ là cuộc đấu khẩu kinh khủng nhất trong lịch sử Premier League, khi cả 2 đã dùng lời lẽ như chửi thẳng vào mặt nhau. Nếu như Mourinho mắng Conte là "gã hề", là kẻ bán độ thì HLV người Italia cũng đáp trả khi gọi đối thủ là tiểu nhân, là kẻ giả tạo.

Trong giai đoạn cuộc "khẩu chiến" diễn ra, Chelsea của Conte sa sút không phanh. Họ hòa 5 trận liên tiếp và rơi xuống đánh thất vọng với 2 trận thua thảm trước Bournemouth và Watford. Tuy vậy, Conte vẫn nhận được sự ủng hộ của BLĐ đội bóng và Chelsea kịp thời trở lại trước cuộc chiến với M.U đêm nay. Lúc này, áp lực lại đang dồn ngược về phía Mourinho vì những trận đấu tẻ nhạt của "Quỷ đỏ". Họ thua bạc nhược Newcastle, trước khi hòa 0-0 với Sevilla tại lượt đi vòng knock-out Champions League. Các tin đồn đoán mâu thuẫn giữa Mourinho và Paul Pogba càng khiến mọi thứ tệ hại hơn với M.U. Lúc này, chỉ cần đánh bại Chelsea, mọi thứ sẽ trở lại tươi đẹp với HLV người Bồ Đào Nha. Đánh bại Chelsea không phải nhiệm vụ bất khả thi với Mourinho. Mùa trước, ông từng giúp M.U thắng The Blues 2-0 tại Old Trafford nhờ đấu pháp hợp lý. Chuyện tương tự có thể xảy ra đêm nay cho dù người hùng của Quỷ đỏ, Herrera không thể góp mặt vì chấn thương. Lý do? Hazard không còn bùng nổ như trước, các mắt xích khác là Willian, Pedro hay Morata đều chơi trận hay trận dở. Quan trọng nhất, hàng phòng ngự không còn là điểm tựa vững chắc của Chelsea...

Câu hỏi mà nhiều NHM Việt Nam quan tâm lúc này là trận M.U vs Chelsea sẽ được trực tiếp trên kênh sóng nào tại Việt Nam? Đảo qua lịch phát sóng của các kênh thể thao nổi tiếng thì chỉ có 1 kênh có lịch phát sóng trực tiếp trận đấu giữa M.U vs Chelsea diễn ra lúc 21h05 chiều tối nay (theo giờ Việt Nam), đó là K+1 của Truyền hình Vệ tinh K+. Ngoài xem trận M.U vs Chelsea trên kênh gồm K+1, NHM tại Việt Nam cũng có thể theo dõi trận đấu này thông qua các trang trực tuyến bóng đá, link sopcast, youtube và chuyên trang Thể thao – Dân Việt.

