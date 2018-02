Link xem trực tiếp M.U vs Chelsea

(Dân Việt) Dân Việt xin gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp M.U vs Chelsea trong khuôn khổ vòng 28 Premier League. M.U của HLV Jose Mourinho quyết tâm đánh bại Chelsea để giữ vững vị trí thứ 2 trên BXH.

Những thông tin đáng chú ý: - M.U chỉ thắng một trong 14 trận gần nhất trên mọi đấu trường khi đối đầu Chelsea. Chiến thắng gần nhất là chiến thắng 2-0 trước Chelsea mùa giải năm ngoái. Tính trong kỉ nguyên Premier League, Chelsea chính là đội khiến M.U bại trận nhiều nhất với 18 lần giành chiến thắng khi chạm mặt “Quỷ đỏ”. M.U vs Chelsea. Tin liên quan Xem trực tiếp M.U vs Chelsea kênh nào? Lịch phát sóng bóng đá ngày 25.2, rạng sáng 26.2: Háo hức chờ đại chiến - M.U dưới thời Mourinho sở hữu thành tích nghèo nàn trong những trận cầu đinh. Mourinho cùng "Quỷ đỏ" chỉ thắng bốn trong số 16 trận trước các đội Top 6. Trận thắng Chelsea trên sân nhà tháng 4 năm 2017 cũng là lần duy nhất "Quỷ đỏ" ghi được nhiều hơn một bàn trong bảy lần gần nhất gặp các đội trong Top 6, Marcus Rashford và Ander Herrera là những người đã lập công trong trận đấu đó. - Bên cạnh Eden Hazard hay Alvaro Morata, hàng thủ M.U cũng phải đặc biệt dè chừng Pedro. Cầu thủ người Tây Ban Nha từng ghi tổng cộng bảy bàn vào lưới các đội bóng do Mourinho dẫn dắt, chỉ ít hơn Lionel Messi với 11 lần phá lưới các đội dưới trướng Người đặc biệt. - Antonio Conte là khắc tinh của Mourinho kể từ khi đặt chân tới xứ sở sương mù. Cựu thuyền trưởng Juventus và ĐT Italia thắng ba trong bốn lần đối đầu gần nhất với Người đặc biệt (hai tại Premier League và một tại FA Cup). Mourinho chỉ thắng 1/5 lần đối đầu Conte trên mọi đấu trường (thua ba, hòa một). - Đội hình dự kiến M.U vs Chelsea: M.U (4-2-3-1): De Gea; Valencia, Jones, Smalling, Shaw; Matic, Pogba; Lingard, Sanchez, Mata; Lukaku. Chelsea (3-4-3): Courtois; Ruediger, Christensen, Azpilicueta; Alonso, Kante, Fabregas, Moses; Pedro, Willian, Hazard. - Link xem trực tiếp M.U vs Chelsea:

Tag: Link xem trực tiếp M.U vs Chelsea, xem trực tiếp M.U vs Chelsea, link trực tiếp M.U vs Chelsea, trực tiếp M.U vs Chelsea, M.U vs Chelsea, vòng 28 Premier League