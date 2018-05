Xem trực tiếp M.U vs Chelsea trên kênh nào?

(Dân Việt) FA Cup chính là đấu trường duy nhất còn lại để giúp cả M.U và Chelsea tránh khỏi mùa giải trắng tay. Nhưng niềm vui sẽ chỉ đến với một. Điều mà NHM Việt Nam quan tâm là trận chung kết FA Cup này sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh nào?

Trước trận đấu này, tương lai của HLV Antonio Conte tại Chelsea coi như đã được định đoạt. Nỗ lực thất bại phút chót trong cuộc đua top 4 Premier League khiến HLV người Italia còn rất ít cơ hội ở lại Stamford Bridge. Tuy nhiên giống những gì đã thể hiện 2 tháng qua, Conte cho thấy ông không phải mẫu người buông xuôi. M.U vs Chelsea. Nếu đổi lại một HLV khác, Chelsea có lẽ đã rơi xuống đáy thất vọng sau các trận thua liên tiếp ở 3 tháng đầu năm nay. Họ đã thua Arsenal, thua Bournemouth, thua Watford, thua M.U, thua Man City, thua Barcelona, thua Tottenham trong đúng 3 tháng. Trong hoàn cảnh đó, phong độ tệ hại đó, Conte vẫn vực dậy tinh thần các học trò và thúc giục họ chiến đấu đến cùng. Cho dù cuối cùng Chelsea vẫn tự thua trước Liverpool trong cuộc đua top 4 thì ít nhất, họ vẫn còn trận chung kết FA Cup để bảo toàn danh dự. Khi ngọn lửa danh dự của Conte bùng cháy, khi ông và các cầu thủ không còn gì để mất, để sân si, họ sẽ trở lại là một đội bóng đáng gờm. Đó là điều mà Mourinho và M.U nên lo ngại. Chứng kiến cách Chelsea thắng Liverpool 1-0 cách đây 2 tuần, tất cả đều tin rằng The Blues đủ sức đánh bại M.U ở Wembley. Bên kia chiến tuyến, HLV Mourinho tất nhiên cũng có thừa quyết tâm. Cho dù tạo ra nhiều tranh cãi, HLV người Bồ Đào Nha vẫn có thể vỗ ngực tự hào nếu giúp M.U giành thêm 1 danh hiệu chính thức. Quan trọng hơn, chiếc cúp FA có thể tạo ra cú hích tinh thần đáng kể cho “Quỷ đỏ” bước vào mùa giải mới. Vấn đề nằm ở chỗ Mourinho không có lực lượng mạnh nhất. Nếu Lukaku không thể ra sân, HLV người Bồ sẽ phải đánh bạc với Martial và Rashford, những người chơi rất tệ trong thời gian gần đây. Trong chiến thắng 2-1 của M.U trước Chelsea hồi tháng 2, Lukaku chính là ngôi sao sáng nhất với 1 bàn thắng, 1 pha kiến tạo. Ở hàng hậu vệ, những xáo trộn của Mourinho trong những trận đấu vừa qua khiến M.U không có sự ổn định cần thiết. Thực tế trong 8 trận kể từ đầu tháng 4 đến nay, “Quỷ đỏ” chỉ có 3 lần giữ sạch lưới. Tất cả những điều đó tạo ra nguy cơ thua trận không hề nhỏ của M.U. Câu hỏi mà NHM tại Việt Nam quan tâm là trận chung kết FA Cup 2018 giữa M.U vs Chelsea sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh sóng nào? Đảo qua lịch phát sóng của các kênh thể thao nổi tiếng thì chỉ có 1 kênh có lịch phát sóng trực tiếp trận đấu giữa M.U vs Chelsea diễn ra lúc 23h15 tối nay (theo giờ Việt Nam), đó là kênh SSPORT. Ngoài xem trận M.U vs Chelsea trên kênh SSPORT, NHM tại Việt Nam cũng có thể theo dõi trực tiếp diễn biến trận đấu này thông qua các trang trực tuyến bóng đá, link sopcast, youtube và chuyên trang Thể thao – Dân Việt.

