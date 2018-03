Xuân Trường tuyên bố "cứng" trước thềm V.League 2018

Đội trưởng U23 Việt Nam Lương Xuân Trường đã có những chia sẻ đầy bất ngờ tại buổi ra mắt áo đấu của CLB HAGL.

Sau hai năm 'du học' tại Hàn Quốc, Lương Xuân Trường sẽ trở về Việt Nam thi đấu trong màu áo HAGL tại V.League 2018, tiền vệ người Tuyên Quang được CĐV đội bóng phố Núi cũng như NHM cả nước đặt rất nhiều kỳ vọng.

Phát biểu tại buổi ra mắt áo đấu của CLB HAGL mới đây, Lương Xuân Trường chia sẻ: "Sau 2 năm thi đấu tại Hàn Quốc, tôi rất mong chờ được ra sân trong trận khai màn V.League. Những gì học hỏi được ở Hàn Quốc, tôi sẽ cố gắng nỗ lực thể hiện hết mình để mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Bình Dương là một đội bóng từng nhiều năm vô địch V.League. Tuy nhiên là chủ nhà, chúng tôi sẽ chiến đấu hết sức mình để giành trọn 3 điểm trong trận đấu này.

Xuân Trường quyết tâm thi đấu tốt ở mùa giải 2018.

Ở giải U23 châu Á vừa qua, chúng tôi chơi với phong độ cao. Nếu ở V.League, chúng tôi không giữ được phong độ như thế, mọi người sẽ nghĩ chúng tôi may mắn. Do đó, tôi cùng các đồng đội ở đây sẽ nỗ lực thi đấu hết sức mình trong trận đấu vào chiều mai cũng như cả mùa giải năm nay, qua đó chứng tỏ cho mọi người biết thành công của U23 Việt Nam tại đấu trường châu lục không hẳn là ăn may".

Thành công trong vai trò đội trưởng U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á, Lương Xuân Trường được BLĐ và BHL đội bóng phố Núi tin tưởng trao chiếc băng đội trưởng ở mùa giải 2018. GĐKT Chung Hae Seong và HLV Dương Minh Ninh cũng đặt niềm tin rất lớn vào tiền vệ người Tuyên Quang.

Trước đó, Lương Xuân Trường cùng Công Phượng, Tuấn Anh và Anh Tài được bầu Đức đưa sang các nền bóng đá phát triển ở Châu Á để học hỏi kinh nghiệm. Tuy nhiên, tiền vệ này đã không đạt được thành công như mong đợi khi phải dự bị quá nhiều tại K.League trong màu áo CLB Incheon United và Gangwon FC.