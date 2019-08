Bão số 4 vừa tan, Biển Đông lại sắp hứng áp thấp nhiệt đới

(Dân Việt) Ngay sau khi bão số 4 đổ bộ các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Bình và suy yếu, một áp thấp nhiệt đới đã hình thành đang hướng vào Biển Đông.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (30/8), bão số 4 – Podul đã đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới và vùng áp thấp trên khu vực trung Lào.

Ngay sau khi bão số 4 tan, một vùng áp thấp nhiệt đới đã hình thành và hoạt động ngoài khơi Thái Bình Dương, đang hướng vào khu vực Biển Đông.

Hồi 19 giờ tối nay (30/8), áp thấp nhiệt đới đang ở cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 19 giờ ngày 31/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực phía Đông Bắc đảo Lu-dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 19 giờ ngày 1/9, áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trên đất liền, một dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc Trung Bộ nối với vùng áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực phía Đông đảo Lu-dông (Philippines). Do đó, từ nay đến ngày 2/9, ở các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to (100-200mm/đợt); riêng các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ có mưa rất to (200-300mm/đợt).

Do ảnh hưởng của mưa lớn, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.