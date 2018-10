Bé gái hơn 2 tuổi bị chó nhà cắn rách mặt

(Dân Việt) Một bé gái bị chính chó nhà cắn chi chít vết thương ở mặt, ngay sau đó gia đình nạn nhân phải đưa bé đi bệnh viện cấp cứu.

Bé Y. bị chính chó nhà cắn vào mặt và đầu. ảnh: K.H Ngày 6/10, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận chữa trị vết thương cho bé gái hơn 2 tuổi bị chó nhà cắn vào mặt. Trước đó, vào tối 5/10, bé H.Y (2 tuổi, trú xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đang chơi ở nhà thì bất ngờ bị con chó của gia đình lao vào tấn công, cào cắn ở vùng đầu và mặt. Dù được người nhà can thiệp, tuy nhiên vùng mặt của bé vẫn bị nhiều vết thương. Ngay sau đó, bé Y. được đưa vào bệnh viện huyện để sơ cứu rồi chuyển thẳng xuống Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Sau khi thăm khám, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã nhanh chóng hội chẩn và cắt lọc, rửa vết thương, phẫu thuật khâu tạo hình vết thương vùng đầu mặt. Theo các bác sĩ, vết thương của nạn nhân Y. nhiều và sâu nên khó tránh khỏi các vết sẹo trên mặt sau khi hồi phục.

