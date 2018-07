Đường phố Hà Nội thành “sông” sau trận mưa lớn kéo dài

(Dân Việt) Nhiều người dân Thủ đô Hà Nội phải “bơi” trong biển nước sau trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ.

Clip Phố Nguyễn Khuyến, Hà Đông ngập sâu. Clip Nguyễn Anh Tú.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ hoạt động mạnh nên từ ngày 20/7 đến 5 giờ sáng 21/7, khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Lượng mưa đo được tính đến thời điểm hiện tại ở các quận: Hoàng Mai 73,4mm, Ba Đình 76mm, Đống Đa 75mm, Linh Đàm 93mm, Láng 64mm, khu vực Long Biên (chân Cầu Vĩnh Tuy) 76mm, Kim Liên 67mm, Cầu Giấy 55mm, Hai Bà Trưng 61mm, Hoàng Quốc Việt 63mm, Hà Đông 103mm, Tân Mai 57mm. Dự báo trong sáng nay 21/7, khu vực các quận trung tâm thành phố tiếp tục có mưa.

Sáng 21/7, tuyến phố Lê Lợi, quận Hà Đông bị ngập sâu. Nước ngập đến ngang thân ô tô, nhiều người dân không thể di chuyển được trên tuyến phố này. Ảnh Đồng Chung

Ghi nhận của phóng viên, sáng 21/7, trên các tuyến phố Lê Lợi, Trần Phú, Nguyễn Xiển, Lê Văn Lương kéo dài, Tố Hữu, Quốc lộ 32 bị ngập sâu, các phương tiện di chuyển khó khăn. Tại tuyến phố Lê Lợi, (quận Hà Đông) bị ngập sâu gần 80cm, nhiều người phải “bơi” trong biển nước.

Một số hình ảnh phố phường Hà Nội bị ngập lụt sau trận mưa lớn kéo dài:

Tuyến phố Tố Hữu ngập sâu, các phương tiện di chuyển khó khăn. Ảnh Mai Hường

Tuyến đường gần Thiên Đường Bảo Sơn ngập sâu hơn 50cm. Ảnh Hải Âu

Đại Lộ Thăng Long cũng bị ngập sâu, nhiều phương tiện không thể di chuyển. Ảnh Hải Âu

Một số người dân phải thuê người dân dùng xe kéo để chở xe máy qua khu vực ngập lụt. Ảnh Hải Âu

Đường Nguyễn Khuyến (Văn Quán, Hà Đông) chìm trong biển nước. Ảnh Nguyễn Anh Tú

Nước ngập bánh xe ô tô trên đường Nguyễn Khuyến. Ảnh Trí Vũ

Phố Vĩnh Hưng ngập sâu, nhiều xe máy đi lại gặp khó khăn

Quốc lộ 32 (đoạn qua Trôi) bị ngập sâu gây khó khăn cho các phương tiện qua lại.