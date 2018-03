Gỗ hóa thạch kì dị xuất hiện ở Bắc Ninh

(Dân Việt) Một thân cây gỗ ngắn đã hóa thạch nguồn gốc từ Brazil có hình dáng kì lạ đang được giao bán 200 triệu đồng tại Hội chợ triển lãm Bắc Ninh 2018.

Tác phẩm “Mộc hóa thạch” xuất hiện tại Hội chợ triển lãm Bắc Ninh 2018, thu hút sự chú ý của du khách. Theo chị Oanh (chủ nhân của tác phẩm) cho biết: "Đây là gỗ hóa thạch có nguồn gốc từ Brazil và từng đoạt giải vàng trong một cuộc thi quốc tế về đá cảnh, đá quý. Trải qua nhiều đời chủ, đến tay tôi, tôi mang về bán tại Việt Nam". "Mộc hóa thạch nhiều nơi trên thế giới có nhưng ở Việt Nam rất hiếm. Tính chất của nó là bắt đầu từ một cây gỗ, trải qua quá trình hoạt động núi lửa hàng vạn năm, bây giờ nó giống như một viên đá thạch – người ta gọi là mộc hóa thạch tự nhiên", chị Oanh cho hay. Gỗ hóa thạch thực thụ được hình thành từ hàng triệu năm trước. Hàng triệu năm nằm sâu trong lòng đất, chịu bao biến đổi của vỏ trái đất nên các khối gỗ biến thành nhiều dạng đá kỳ lạ. Nhìn kĩ bên trong vẫn nhận thấy những vân gỗ bên trong. " Giá trị dáng của cây đá này nằm ngang vì theo phong thủy nằm ngang tài lộc, may mắn sẽ đến với gia chủ", chủ nhân của tác phẩm “Mộc hóa thạch” cho biết. Bức ngọc phỉ thúy Đôi Trúc cũng thu hút khá đông người dân đến chiêm ngưỡng. Tác phẩm được bán với giá 380 triệu đồng Chiếc tủ gỗ đựng bức ngọc phỉ thúy Đôi Trúc này được chạm khắc cầu kì, có giá 160 triệu đồng/ Tác phẩm “Khách ngọc” bằng đá mã não có giá 2 tỷ đồng, đế được làm bằng gỗ hương đỏ nặng 3,5 tấn, cao 2m, dài 3m và dày 50cm. Anh Hùng (chủ nhân của tác phẩm) cho biết, tác phẩm này được mua thô từ Lâm Đồng, mất vài tháng đánh bóng để có tác phẩm đẹp như vậy, tất cả các vân hoàn toàn tự nhiên. Theo anh Hùng, có mấy khách đến xem, trả giá nhưng chưa hợp lý nên chưa bán.

Tag: go hoa thach, cay go hoa thach, giao ban go hoa thach, bac ninh