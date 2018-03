Hậu 8/3, một người trúng jackpot gần 64 tỉ đồng của Vietlott

(Dân Việt) Đây là giải jackpot mới nhất của sản phẩm xổ số tự chọn số Mega 6/45.

Kết quả kỳ quay 255 của Mega 6/45. Chỉ một ngày sau ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), Công ty Xổ số điện toán Việt Nam - Vietlott vừa công bố thông tin về việc một tấm vé trúng jackpot trị giá gần 64 tỉ đồng. Đây là giải jackpot của kỳ quay 255, thuộc sản phẩm xổ số tự chọn số Mega 6/45 vừa mở thưởng vào tối 9/3. Theo đó, dù chưa rõ tấm vé có bao nhiêu bộ số, tham gia dự thưởng dưới hình thức nào,... nhưng chắc chắn trên vé có chứa bộ số 05 - 10 - 13 - 19 - 25 - 44. Chủ nhân của tấm vé sẽ thực nhận hơn 57 tỉ đồng sau khi đóng thuế gần 6,4 tỉ đồng theo quy định. Trước hai trường hợp người chơi trúng jackpot “khủng” gần 38 tỉ đồng và hơn 105 tỉ bị mất giải vì đã không nhận giải trong thời gian quy định, Vietlott khuyến nghị khách hàng sở hữu vé trúng jackpot gần 64 tỉ đồng đợt này nhanh chóng liên hệ với các chi nhánh của họ để làm thủ tục lĩnh thưởng. Thời hạn lĩnh thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Hiện cũng chưa rõ nơi phát hành vé trúng jackpot gần 64 tỉ đồng nói trên. Dự kiến, Vietlott sẽ quét trên hệ thống và công bố các thông tin liên quan tới tấm vé trong ngày mai (10/3).

