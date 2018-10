Hỗn chiến kinh hoàng trên cầu Nhị Thiên Đường: Dùng ám hiệu để biết “đàn em”

(Dân Việt) Trước khi xảy ra trận hỗn chiến kinh hoàng trên cầu Nhị Thiên Đường, 2 “đại ca” của hai nhóm giang hồ đã gặp mặt và cùng thống nhất một nhóm đeo ống tay áo mưa bên phải, nhóm còn lại đeo bên trái để không đánh nhầm người.

Hai nhóm giang hồ lao vào hỗn chiến ở cầu Nhị Thiên Đường

Ngày 9/10, Công an quận 8, TP.HCM đang tạm giữ hàng loạt đối tượng để điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến kinh hoàng trên cầu Nhị Thiên Đường, gây bất ổn an ninh trật tự và làm một người đi đường bị thương nặng.

Theo cơ quan công an, đầu tháng 10 giữa hai đối tượng N.C.T. (26 tuổi, ngụ quận 5) và T.NT.L. (20 tuổi, ngụ quận 8) có xảy ra mâu thuẫn nhỏ nhưng cả hai vẫn hẹn nhau vào đêm 6/10 sẽ “giải quyết”.

Trước khi trận hỗn chiến xảy ra, 2 “đại ca” T, L đã có nhiều buổi gặp nhau và cùng thống nhất về đặc điểm “đàn em” để không đánh nhầm người trong nhóm. Theo đó, băng của T sẽ đeo ống tay áo mưa vào tay bên phải và mang khẩu trang, còn nhóm của L. sẽ đeo ống tay áo mưa vào cánh tay bên trái.

Tối 10/6, T cùng đám “đàn em” khoảng 30 người mang theo nhiều hung khí đến địa điểm đã hẹn nhóm L trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Trong khi đó, nhóm của L cũng chuẩn bị nhiều hung khí gồm: dao, ống sắt, xỉa tự chế để “xử” nhóm đối phương.

Một số hung khí bị công an thu giữ

Trên đường đi, hai nhóm gặp nhau ở cầu Nhị Thiên Đường (phường 6, quận 8) rồi lao vào hỗn chiến kinh hoàng trên phố.

Lúc này, anh L.T.N. (21 tuổi, ngụ quận 8) đang đi làm về ngang qua cũng bị một đối tượng trong nhóm hỗn chiến chém vào lưng gây thương tích.

Ngay khi nhận tin báo, Công an Công an quận 8 lập tức có mặt để trấn áp. Thấy công an, hai đối tượng cầm đầu của hai nhóm là T và L chạy trốn. Cảnh sát thu giữ 5 xe máy, 3 con dao, 2 chĩa 3 đầu, 1 cây sắt và nhiều hung khí tự chế khác.

Trong đêm, cảnh sát cũng bắt giữ 4 đối tượng có liên quan và thu giữ 15 hung khí của hai nhóm đối tượng.

Đại diện Công an quận 8 khẳng định đang ráo riết truy bắt các đối tượng có liên quan.