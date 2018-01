Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, có nơi xuống dưới 0 độ C

(Dân Việt) Cuối tuần, một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống khiến nhiệt độ ở miền Bắc giảm sâu, trời rét đậm, vùng núi cao khả năng xuống dưới 0 độ C.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh, vùng núi cao có nơi xuống dưới 0 độ C. (Ảnh minh họa: Hồng Phú).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hôm nay (5/1), hình thái mưa phùn xen kẽ khoảng khô ráo vẫn tiếp diễn tại các tỉnh miền Bắc. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội hôm nay nhích lên 22 độ, đêm 18 độ.

Sau đó, từ tối chủ nhật đến rạng sáng thứ hai (8/1), miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh cường độ mạnh khiến nhiệt độ giảm từ 3-5 độ. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội sẽ không quá 16 độ, đêm rét 12 độ C; TP Lạng Sơn ngày rét 8 độ, đêm rét 6 độ, vùng núi cao có thể xuống dưới 0 độ C...

Tại các tỉnh Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế, hôm nay, trời mưa nhỏ, có nơi mưa vừa, ban ngày dao dộng quanh mức 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ, đêm rét 16-19 độ.

Do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, các tỉnh Đà Nẵng - Khánh Hoà có mưa vừa, có nơi mưa to, các tỉnh Ninh Thuận - Bình Thuận có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 23-30 độ, đêm lạnh 20-25 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Tây Nguyên tăng thêm khoảng 2 độ so với hôm qua, lên mức 27-30 độ, đêm rét 16-19 độ. Nam Bộ oi nóng nhẹ 30-33 độ C, đêm mát mẻ 23-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 5-8/1, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, riêng ngày 06, ngày 07 có rào mưa rải rác. Gió nhẹ. Hai ngày đầu trời rét, sau đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 9/1, có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 5-7/1, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, riêng ngày 06, ngày 07, vùng núi có mưa rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Hai ngày đầu trời rét, sau đêm và sáng trời rét.

Ngày 8/1 nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Từ ngày 9/1, vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét hại.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 5-8/1, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác trong ngày 05 sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời lạnh.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 5/1, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 3, đề phòng gió giật mạnh tại vùng ven biển.

Từ ngày 6-8/1, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2.

Tây Nguyên: Từ ngày 5-8/1, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nam Bộ: Từ ngày 5-8/1, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 5-8/1, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Ngày đầu trời rét, sau đêm và sáng trời rét.