Nóng 24h qua: Công bố bút lục quan trọng trong vụ án Đinh La Thăng

(Dân Việt) Xuất hiện bút lục chưa từng công bố trong vụ ông Đinh La Thăng; Phạm nhân bỏ trốn ở Thái Nguyên ra đầu thú; Nhân sự cấp cao tại "siêu ủy ban" quản lý 5 triệu tỉ đồng là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Xuất hiện bút lục chưa từng công bố trong vụ ông Đinh La Thăng

Sáng 16/1, tại phiên toà xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – PVN và Tổng Cty xây lắp Dầu khí Việt Nam – PVC, luật sư Nguyễn Văn Quynh (bào chữa cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh) đã công bố một bút lục "rất quan trọng chưa từng được công bố hay đề cập đến từ đầu phiên tòa”.

Theo đó, vào thời điểm tháng 6/2017, biên bản lấy lời khai của ông Vũ Huy Quang (nguyên TGĐ PVPower) thể hiện việc ông Quang biết rất rõ trong việc thiếu các hồ sơ quan trọng khi ký kết hợp đồng 33. Theo luật sư, mấu chốt quan trọng của vụ án này là hợp đồng 33, nếu không có hợp đồng 33 với sai sót của PVPower thì không bao giờ có vụ án này.

Luật sư Nguyễn Văn Quynh bào chữa cho bị cáo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Khi được hỏi, dựa trên căn cứ nào để ký hợp đồng EPC 33, đầu tiên ông Quang dẫn hàng loạt các công văn, tuy nhiên ông Quang khẳng định các văn bản này không có thật. Sau đó, ông Quang cung cấp cho cơ quan điều tra một danh sách thể hiện việc Trưởng ban kinh tế của PVPower đã lập một báo cáo gửi TGĐ PVPower, trong đó hàng loạt danh mục không có trong căn cứ làm hợp đồng 33 và việc này được Ban GĐ của PVPower đồng ý.

“Người làm sai đầu tiên là Ban giám đốc PVPower”- luật sư Quynh kết luận và khẳng định, nổi bật trong hồ sơ chứng cứ vụ án không thấy vai trò của PVN hay PVC mà là vai trò của PVPower.

Lái máy xúc thoát chết khi tháo dỡ toà nhà của Tàng “Keangnam"

Trong quá trình tháo dỡ toà nhà của trùm ma tuý Tàng “Keangnam” tại khu vực thị trấn Mộc Châu (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), một mảng bê tông lớn từ trên nóc nhà 7 tầng ập xuống đè lên máy xúc. Nhiều người dân qua đường và dân sở tại đã kéo đến xem vụ tháo dỡ. Sau đó, việc tháo dỡ ngôi nhà đã tạm dừng lại.

Ngôi nhà 7 tầng của Tráng A Tàng bị phá dỡ. Ảnh Hương Lương

Trao đổi với PV, ông Phạm Đức Chính, Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu cho biết, ngôi nhà 7 tầng bị tháo dỡ là của "trùm ma túy" Tráng A Tàng (Tàng "Keangnam") ở thị trấn Nông trường Mộc Châu. "Chiều 15/1, trong quá trình phá dỡ ngôi nhà, nóc của tòa nhà đã rơi và đổ sập xuống phía dưới đè lên máy xúc. Tuy nhiên, rất may là lái máy xúc đã kịp chạy thoát ra ngoài nên không bị thương. Đến sáng 16/1, công việc phá dỡ ngôi nhà vẫn được tiếp tục”, ông Chính nói.

Ông Chính cho hay, phương án đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông qua tuyến đường khi phá dỡ ngôi nhà đã được lực lượng chức năng phê duyệt. Tại khu vực gần ngôi nhà phá dỡ, có công an và lực lượng chức năng cảnh giới, hướng dẫn người dân lưu thông an toàn. Việc tháo dỡ được thực hiện từ ngày 14/1 và dự kiến đến ngày 25/1 sẽ phá dỡ xong.

Phạm nhân bỏ trốn ở Thái Nguyên ra đầu thú

Ngày 15.1, trên một trang Facebook đăng bức ảnh một thanh niên mặc áo phạm nhân, kèm theo thông tin truy tìm phạm nhân Đàm Văn Duy (sinh năm 1993, quê ở Ngân Sơn, Bắc Kạn) vừa trốn trại tại Thái Nguyên. Trước khi bỏ đi, phạm nhân để lại 1 mảnh giấy ghi dòng chữ: "Có không giữ mất đừng tìm”.

Sáng 16/1, lãnh đạo Trại giam Phú Sơn 4, tỉnh Thái nguyên xác nhận, phạm nhân Đàm Văn Duy đã ra đầu thú.

Thông tin truy tim phạm nhân Đàm Văn Duy đăng tải trên Facebook.

Theo lãnh đạo Trại giam Phú Sơn 4, đối tượng Duy bỏ trốn khi đi lao động cải tạo. “Vị trí phạm nhân này bỏ trốn chỉ cách trại 100m. Biết mình không thể trốn thoát nên ngay trong ngày 15/1 đã tự ra đầu thú”, lãnh đạo trại giam Phú Sơn 4 thông tin.

Nhân sự cấp cao tại "siêu ủy ban" quản lý 5 triệu tỉ đồng

Ngày 15/1 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 66, thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (DN).

Ông Nguyễn Hoàng Anh (cựu Bí thư Cao Bằng), Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN, Tổ phó thường trực

Theo đó ông Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng là Tổ trưởng Tổ công tác; ông Nguyễn Hoàng Anh (cựu Bí thư Cao Bằng), Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN, Tổ phó thường trực. Các tổ phó khác là: ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và nhiều thành viên trong tổ công tác.

"Siêu" Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN là mô hình được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra trong dự thảo nghị định về thực hiện các quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước.

Một trong những vai trò của “siêu ủy ban” này là giúp Chính phủ quản lý, giám sát có hiệu quả vốn và tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp; thực hiện các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về tái cơ cấu, thoái vốn, sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước,...

Đây là cơ quan chuyên trách quản lý DN Nhà nước với quy mô vốn và tài sản lên tới hơn 5 triệu tỉ đồng.

Ông Đinh La Thăng gửi kiến nghị xin tại ngoại tới HĐXX, VKS

Chiều 16/1, trong phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – PVN và Tổng Cty xây lắp Dầu khí Việt Nam – PVC, bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – PVN) - người bị truy tố về tội cố ý làm trái đã kiến nghị cơ quan tố tụng xin tại ngoại.

Bị cáo Đinh La Thăng.

Ông Thăng cho rằng, bản thân ông cũng như các bị cáo khác không gây nguy hiểm cho xã hội nên ông kiến nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) và Viện kiểm sát (VKS) thay đổi biện pháp ngăn chặn với ông.