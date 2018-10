Nóng 24h qua: Hơn 80 triệu thuê bao 11 số “thay áo mới” cần biết điều này!

(Dân Việt) Hơn 80 triệu thuê bao 11 số “thay áo mới” cần biết điều này!; Không lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch nước và Bộ trưởng TT&TT… là những tin nóng 24h qua.

Hơn 80 triệu thuê bao 11 số “thay áo mới” cần biết điều này!

Sau khi “thay áo”, hơn 80 triệu thuê bao di động 11 số đã có những đầu số mới. Các số điện thoại mới cơ bản rất dễ nhớ, bởi đó chỉ là sự rút gọn những con số đầu tiên (chẳng hạn 0122 thành 077, còn những con số phía sau được giữ nguyên). Chủ nhân của các thuê bao 11 số cũ có thể tra theo bảng bên dưới để biết số điện thoại mới của mình:

Danh sách 21 đầu số đã được chuyển đổi.

Ngoài ra, người sử dụng điện thoại cũng cần cập nhật danh bạ điện thoại tự động. Rất đơn giản, người dùng chỉ việc cài đặt một trong các ứng dụng sau (ưu tiên chọn ứng dụng tương ứng với nhà mạng đang dùng): My Viettel, My MobiFone, My VNPT hoặc MyVietnamobile.

Lấy ví dụ với My MobiFone, sau khi cài đặt vào smartphone, người dùng mở ứng dụng lên mà không cần đăng nhập. Trên màn hình, chọn “Đổi danh bạ 11 số sang 10 số” > chọn “Cập nhật danh bạ” > nhấn “Đồng ý”. Đợi vài giây cho danh bạ được cập nhật, khi thấy thông báo hiện ra kèm nút “OK” là thành công.

Trường hợp cần chuyển đổi danh bạ cho các dòng điện thoại không thể cài đặt ứng dụng, người dùng nên sao chép danh bạ ra SIM rồi gắn vào điện thoại có cài đặt ứng dụng để chuyển đổi. Trong trường hợp này, khuyến nghị người dùng nên sử dụng My Viettel vì ứng dụng My Viettel có khả năng tự động nhận biết có danh bạ trên SIM để chuyển đổi nhanh trong “một nốt nhạc”.

Với những chủ thuê bao từng khai báo số di động 11 số ở ngân hàng thì cần nhanh chóng cập nhật số điện thoại mới. Hiện, hầu hết các ngân hàng đều cho phép thực hiện công việc này từ xa như nhắn tin qua điện thoại, hoặc thay đổi qua ứng dụng di động của ngân hàng đó.

Không lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch nước và Bộ trưởng TT&TT

Trao đổi với báo chí bên lề Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền sáng 10/10, ông Trần Văn Tuý - Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV diễn ra vào cuối tháng 10 tới đây, có nội dung quan trọng là Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Sẽ có 48 người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV sắp diễn ra

“Hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đã chuẩn bị đến bước gửi báo cáo công tác đến các ĐBQH” - ông Tuý nói.

Trưởng ban Công tác đại biểu cũng cho hay, hiện nay, các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn có 50 người. Tuy nhiên, tại kỳ họp Quốc hội tới đây sẽ chỉ lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người, bởi 2 người giữ 2 chức danh mới được bổ nhiệm, do chưa đủ thời gian công tác 9 tháng trên cương vị mới nên sẽ chưa lấy phiếu tín nhiệm. Đó là chức danh Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT).

Số người “bỗng dưng” nhiễm HIV ở Phú Thọ tiếp tục gia tăng

Liên quan đến sự việc có 42 người ở xã Kim Thượng, Tân Sơn, Phú Thọ dương tính với virus HIV gây xôn xao dư luận cách đây 2 tháng, ngày 10/10, trao đổi với PV, ông Hoàng Đình Cảnh - Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cho biết, sau khi tuyên truyền để người dân đi xét nghiệm, huyện Tân Sơn tiếp tục phát hiện thêm 8 người dương tính với HIV.

Một trong những nạn nhân bị nhiễm HIV ở xã Kim Thượng

Về thông tin, người dân nghi ngờ có thể y sĩ T, công tác tại TT Y tế huyện Tân Sơn đã sử dụng chung bơm kim tiêm nên họ bị lây bệnh, ông Cảnh khẳng định, đến thời điểm này chưa thể xác định được nguyên nhân chính xác do đâu. Tuy nhiên có một số bệnh nhân xác định rõ ràng không liên quan đến y sĩ T.

Trong số những người nhiễm HIV có người nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS, nhưng mới đi khám bệnh lần đầu tại y sỹ tư nhân trên địa bàn 6 tháng trước đây. Như vậy, không thể kết luận việc lây nhiễm HIV của những trường hợp đó là do y sỹ trong vùng dùng chung bơm kim tiêm.

“Do chưa có kết luận cuối cùng nên không thể khẳng định y sĩ T có liên quan đến sự việc. Vì vậy, hiện y sĩ T. vẫn đi làm việc bình thường”, ông Cảnh thông tin.

Không khí lạnh tràn về gây mưa, Hà Nội giảm 7-8 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (10/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng hết phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ gây mưa rào và rải rác có dông, một số nơi có mưa to đến rất to như: Tuyên Quang 69mm, Phú Hộ (Phú Thọ) 74mm, Minh Đài (Phú Thọ) 60mm.

Miền Bắc chuyển mưa rét do không khí lạnh tràn về.

Ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hướng đến các nơi khác thuộc phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ C, ở vùng núi phía Bắc có nơi chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C.