Nóng 24h qua: Kỳ lạ đàn cá rô lúc nhúc bơi trên sân ở Hải Phòng

(Dân Việt) Clip đàn cá rô lúc nhúc trên sân ở Hải Phòng, phân tích để tìm sự bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018, mưa lớn gây ngập ở Hà Nội,... là những tin “nóng” ngày 21/7.

Đàn cá rô lúc nhúc trên sân nhà giữa phố Hải Phòng

Clip đàn cá rô lúc nhúc trên sân nhà sau trận mưa lớn.

Sáng 21/7, gia đình chị Hoàng Thị Hồng Ngọc (ở phố Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải, quận Hải An, TP.Hải Phòng) bất ngờ thấy đàn cá rô lúc nhúc trên sân nhà sau đêm mưa lớn, nên chị Ngọc đã quay clip và đăng lên trang Facebook cá nhân.

Chị Ngọc cho biết, trong nhà chị có một cái ao khá rộng với rất nhiều cá. Trận mưa lớn đêm 20/7 đã làm cho ao ngập nước nên cá rô ngoi lên sân và bị mắc kẹt trong góc sân giáp cổng.

“Đây không phải là lần đầu cá rô ngoi lên sân trong mưa. Trước đây có lần nhà tôi bắt được hơn 10kg cá mà vẫn không hết, đành phải thả lại ao. Số cá bắt được mang phân phát cho nhà người quen”, chị Ngọc chia sẻ.

Bất ngờ với kết quả phân tích điểm thi của thí sinh cả nước

Ðồ thị thống kê ngưỡng 27 điểm.

Theo TS. Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường ÐH FPT, phân tích dữ liệu kết quả thi của gần 1 triệu thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2018 trên toàn quốc đã cho rất nhiều bất ngờ.

Chẳng hạn ở khối A, Hà Giang có tỉ lệ cao vọt trong cả 3 ngưỡng điểm 24; 25,5 và 27 trở lên. Riêng với đồ thị cho 27 điểm trở lên, Hòa Bình lọt vào danh sách cao bất thường. Nhìn kỹ hơn, còn có Kon Tum và Ðiện Biên cũng thuộc diện bất thường.

Ðối với khối B, Kon Tum và Ðiện Biên chiếm ngôi vô địch trong tỉ lệ thí sinh điểm cao. Ðứng đầu các địa phương có tỉ lệ thí sinh khối B đạt 24 điểm trở lên là Kon Tum (0,939%) và Ðiện Biên (0,892%). Trong khi Hà Nội chỉ 0,453% và TP.HCM cũng chỉ là 0,542%.

Đường phố Hà Nội thành “sông” sau trận mưa lớn kéo dài

3: Clip phố Nguyễn Khuyến, Hà Đông ngập sâu. (Clip: Nguyễn Anh Tú)

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ hoạt động mạnh nên từ ngày 20/7 đến 5h sáng 21/7, khu vực nội thành Hà Nội và nhiều nơi khác đã có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Ghi nhận của phóng viên, sáng 21/7, trên các tuyến phố Lê Lợi, Trần Phú, Nguyễn Xiển, Lê Văn Lương kéo dài, Tố Hữu, Quốc lộ 32 bị ngập sâu, các phương tiện di chuyển khó khăn. Tại tuyến phố Lê Lợi, (quận Hà Đông, Hà Nội) bị ngập sâu gần 80cm, nhiều người phải “bơi” trong biển nước.

Cũng do đợt mưa lớn trên diện rộng này, một đoạn khoảng 10 mét cầu Văn Luông ở xã Văn Luông (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) đã bị nước lũ cuốn trôi, khiến giao thông trên địa bàn gặp nhiều khó khăn vì đây là cây cầu huyết mạch của xã Văn Luông.

Xe khách bốc cháy sau cú tông kinh hoàng với xe container, 2 người thiệt mạng

Hiện trường vụ xe khách 16 chỗ tông vào đuôi xe container trên cao tốc HLD.

Rạng sáng 21/7, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD), khiến 2 người thiệt mạng. Đó là va chạm giữa xe khách 16 chỗ và một xe container chở hàng.

Theo tài xế xe container, rạng sáng 21/7, một mình anh điều khiển xe container chở hai thùng hàng chứa 31 tấn lúa mì từ cảng Cái Mép (Bà Rịa - Vũng Tàu) về cảng Cát Lái (TP.HCM), khi đến giữa dốc cầu Long Thành (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) thì bất ngờ xe chết máy, không di chuyển được. Nam tài xế sau đó bật đèn cảnh báo, mang thùng nước đặt cách đuôi xe khoảng 10m để báo hiệu cho các phương tiện.

Tuy nhiên, đến khoảng 4h20 cùng ngày, khi đang hì hục sửa chữa trước đầu xe thì anh Phương nghe tiếng va chạm chát chúa như bom nổ. Chạy ra phía đuôi xe, nam tài xế tá hỏa phát hiện xe khách 16 chỗ hãng Quốc Cường tông thẳng vào đuôi xe của mình.

Lộ diện tài xế trả tiền âm phủ cho hai du khách nước ngoài

Người trả lại tiền âm phủ cho du khách người Tây Ban Nha là một tài xế taxi.

Liên quan vụ hai du khách nước ngoài bị thối tiền âm phủ khi du lịch ở Hà Nội, ngày 21/7, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, người thối tiền âm phủ cho hai du khách này không phải lái xe xích lô mà là một tài xế taxi tên Trần Văn Phong (SN 1989, trú tại Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định).

Kết quả điều tra cũng cho thấy, hai du khách xuất hiện trong clip mang quốc tịch Tây Ban Nha chứ không phải mang quốc tịch Pháp như phản ánh.

Trước đó, ngày 17/7, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin kèm theo clip phản ánh việc hai du khách nước ngoài bị một người lái xe xích lô trả lại 900.000 đồng tiền âm phủ, sau họ khi thuê người này chở đi tham quan phố cổ với giá 600.000đ/giờ.