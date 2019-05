Nóng 24h qua: Va chạm ô tô biển xanh, hai mẹ con đi xe đạp điện tử vong

(Dân Việt) Va chạm ô tô biển xanh, hai mẹ con đi xe đạp điện tử vong; Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thông tin về nhân sự lãnh đạo chủ chốt TP HCM là những tin nóng nhất 24h qua.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thông tin về nhân sự lãnh đạo chủ chốt TP HCM

Phát biểu tại kỳ họp thứ 14 (bất thường), HĐNĐ TP HCM khóa IX vào sáng 11-5, các đại biểu đã bầu Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan và Thiếu tướng Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Công an TP làm Phó Chủ tịch UBND TP; bầu bổ sung 3 ủy viên UBND TP là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Trần Quang Lâm và Giám đốc Sở Xây dựng Lê Hòa Bình, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Ngô Minh Châu và ông Võ Văn Hoan (cầm hoa, từ trái sang) vừa được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP

Việc làm trên nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo thường trực UBND TP. Trước khi ông Hoan và ông Châu được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP, lãnh đạo thường trực UBND TP chỉ có 3 người là Chủ tịch Nguyễn Thành Phong và hai phó chủ tịch là Lê Thanh Liêm và Trần Vĩnh Tuyến.

Trước đó, các phó chủ tịch UBND TP là ông Lê Văn Khoa xin nghỉ vì lý do sức khỏe; ông Huỳnh Cách Mạng được phân công nhiệm vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP và bà Nguyễn Thị Thu vừa qua đời.

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân cho biết đến tháng 6, TP sẽ kiện toàn một chức danh Phó Chủ tịch UBND TP, một chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP, Chánh thanh tra TP. Như vậy đến hết tháng 6-2019 tất cả các chức danh thường trực UBND, HĐND TP và các sở ngành sẽ được kiện toàn đầy đủ.

Một cán bộ TP Bảo Lộc bị đánh ngay trụ sở làm việc

Vào khoảng 14 giờ ngày 8/5, ông Nguyễn Chí Công, làm việc tại một văn phòng công chứng trên địa bàn TP Bảo Lộc đến Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh TP Bảo Lộc lấy số thứ tự để giao dịch giải quyết hồ sơ.

Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh TP Bảo Lộc nơi anh Nam bị hành hung

Trong lúc giải quyết hồ sơ, khi đến lượt, cán bộ làm việc tại đây đã 3 lần thông báo nhưng ông Nguyễn Chí Công không có mặt. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Chí Công quay trở lại Văn phòng Đăng ký đất đai thì xảy ra to tiếng với anh Phùng Bá Nam, cán bộ văn phòng này.

Trong lúc cự cãi, ông Công dùng tay đấm qua khe cửa kính nơi anh Nam đang ngồi làm việc, nhưng anh Nam tránh được. Một lúc sau, anh Nam đi ra khỏi phòng làm việc để nói chuyện thì bị ông Nguyễn Chí Công lao tới tấn công. Anh Nam nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng đầu, khâu 8 mũi ở mí mắt trái.

Va chạm ô tô biển xanh, hai mẹ con đi xe đạp điện tử vong

Chiều 9/5, trên quốc lộ 1, đoạn tuyến tránh Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ, Bình Định) xe ôtô biển xanh 49A - 000.43 do Nguyễn Hữu Tùng (29 tuổi, trú TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển lưu thông theo hướng bắc - nam bất ngờ va chạm với hai mẹ con đang đi trên xe đạp điện. Cú va chạm mạnh khiến người mẹ tử vong tại chỗ, còn người con gái tử vong sau đó tại bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 mẹ con chết thảm

Xe biển xanh 49A - 000.43 được xác định là xe công vụ của ngành công an.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Chồng giết vợ, đốt xác phi tang trong thùng phi

Tối 8/5, Vũ và vợ là chị N.K.H (26 tuổi, Lạc Lâm, Đơn Dương, Lâm Đồng) có xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau khiến chị H tử vong.

Sau đó, để che giấu hành vi của mình, Vũ đã đưa xác của chị H đến nhà kho của bố mẹ mình rồi cho vào thùng phi đốt để phi tang. Đến tối ngày 9.5, Vũ vẫn bình thản đưa hai con gái của mình (4 tuổi và 6 tuổi) đi tắm biển tại Phan Thiết bằng chiếc xe ô tô biển số 49A - 250.03.

Trước đó, mặc dù mẹ của chị H có đến hỏi Vũ có thấy chị H hay không thì đối tượng nói không biết. Do không thấy con gái nên mẹ của chị H đã báo công an hỗ trợ tìm kiếm.Nhận được tin báo, Công an huyện Đơn Dương đã tổ chức tìm kiếm và bất ngờ phát hiện xác chị H bị đốt trong thùng phi.

Đến khoảng 19h tối 10/5, Vũ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ trên địa bàn huyện Di Linh khi đang từ Phan Thiết trở về.