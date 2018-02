Vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Lộ mặt nghi phạm

(Dân Việt) Cơ quan công an tỉnh Bình Dương đã thông tin chính thức vụ đối tượng bịt khẩu trang dùng búa đập bể tủ kính cướp đi nhiều vòng, vàng.

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp

Chiều 5.2 Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin chính thức về vụ dùng búa cướp tiệm vàng xảy ra tại tiệm vàng Kim Thành Dĩ An tối 4.2.

Thông tin từ công an tỉnh Bình Dương cho biết, vụ cướp tiệm vàng tại tiệm vàng Kim Thành Dĩ An (khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương ) xảy ra vào khoảng 20h30 tối ngày 4.2.

Đối tượng là nam chưa rõ nhân thân, lai lịch (có đeo khẩu trang) sử dụng phương tiện giống xe Yamaha Novo 6 màu trắng không rõ biển số đến dựng xe bên ngoài tiệm. Sau khi đi vào bên trong tiệm vàng, đối tượng dùng dao Thái Lan dài khoảng 10cm dọa chủ tiệm vàng và một phụ nữ đang mua vàng.

Cận mặt đối tượng cướp tiệm vàng (đối tượng bịt khẩu trang)

Trong khi mọi người đang hoảng loạn thì đối tượng dùng búa loại cán gỗ đập vỡ tủ kính trưng bày vàng, cướp khoảng 10 vòng xi-men loại 18k trọng lượng khoảng 2,7 lượng rồi tẩu thoát.

Ngay khi nhận tin báo, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp Công an thị xã Dĩ An, Viện kiểm sát nhân dân Thị xã Dĩ An tổ chức khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai bị hại, nhân chứng.

Hình ảnh camera an ninh tiệm vàng ghi lại đối tượng cướp khoảng (25-26 tuổi), mặt bị khẩu trang. Toàn bộ vụ cướp chỉ diễn ra trong vòng vài giây.