4 trẻ rủ nhau đi Huế chơi không xin phép, gia đình báo mất tích

(Dân Việt) Tối 22.7, Công an phường Hòa An (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) xác nhận đã tìm được 4 cháu bé trên địa bàn báo đột nhiên mất tích khiến gia đình lo lắng.

Theo Công an phường Hòa An, đơn vị nhận được tin báo từ chị Nguyễn Thị Kim Phượng (30 tuổi, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) về việc 2 con mình là cháu H.K.D (9 tuổi) và H.K.O (11 tuổi) cùng 2 cháu bé khác 14 tuổi) và 11 tuổi (trú cùng chung cư) rời khỏi nhà từ chiều 20.7 nhưng không thể liên lạc được.

Các cháu nhỏ mất tích được gia đình đăng tải trên các trang mạng xã hội tìm kiếm.

Lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh, đồng thời gửi thông báo đến công an các địa phương. Đến tối 21.7, Công an phường An Tây (thành phố Huế) đã phát hiện 4 cháu nhỏ giống đặc điểm với mô tả đang ở địa bàn phường nên đã đưa về trụ sở để cho các cháu tá túc, sau đó thông báo đến địa phương và gia đình.

Ngày 22.7, Công an phường Hòa An đã cùng gia đình các cháu đã đến Công an phường An Tây để nhận 4 cháu nhỏ. Công an phường Hòa An cho biết thêm, 4 cháu nhỏ rủ nhau ra Huế chơi nhưng đã không báo với gia đình.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 20.7, 4 trẻ nhỏ tại khu chung cư Phước Lý bất ngờ mất tích không rõ nguyên nhân khiến gia đình lo lắng.

Theo trích xuất dữ liệu từ camera chung cư, 4 cháu nhỏ đã mang ba lô và cùng nhau rời khỏi chung cư. Do tìm kiếm các cháu khắp nơi nhưng không rõ tung tích nên gia đình đã trình báo vụ việc với cơ quan công an để nhờ hỗ trợ.