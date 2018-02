5 ngày nghỉ Tết: 155 người chết vì tai nạn giao thông

(Dân Việt) Toàn quốc xảy ra 202 vụ tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Số người tử vong vì tai nạn giao thông năm nay tăng so với đợt nghỉ Tết Nguyên đán 2017.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 thanh niên tử vong ở Bình Dương.

Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia cho biết, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) diễn biến phức tạp trong dịp Tết Mậu Tuất 2018. Cụ thể, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ 14/2 tới 18/2- tức ngày 29 tới mùng 3 Tết), toàn quốc xảy ra 202 vụ tai nạn giao thông khiến 155 người tử vong; 149 người bị thương. Trung bình mỗi ngày có 31 người chết vì tai nạn giao thông (tăng 2 người so với đợt nghỉ Tết Nguyên đán 2017).

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tai nạn giao thông là do các hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông như: lái xe sau khi đã uống rượu bia, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; vượt đèn đỏ; chở quá số người quy định.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong các ngày cao điểm còn lại của Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội xuân 2018, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình đã yêu cầu các Bộ, ngành và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Mậu Tuất và mùa Lễ hội xuân 2018.

Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo các tỉnh, thành phố huy động tối đa lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý nghiêm khắc, triệt để các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, không nể nang, nương nhẹ.

Bố trí lực lượng, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn cho nhân dân trở về thành phố khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đặc biệt là các tuyến giao thông hướng về Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh…

Ngành Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động vận tải đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và đường hàng không; ứng trực 24/7 để kịp thời xử lý những phản án của người dân về vi phạm trật tự an toàn giao thông, tình hình ùn tắc giao thông qua đường dây nóng; yêu cầu các trạm thu phí khi có phương tiện ùn tắc dài hơn 700 m phải xả trạm cho phương tiện lưu thông.