8.3 nghe chuyện nữ cán bộ ngành than cống hiến sáng kiến 'vàng'

chuyện nữ cán bộ ngành than cống hiến sáng kiến 'vàng'

(Dân Việt) Không chỉ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nữ cán bộ điều độ ga Đinh Thị Thắm thuộc tổ điều độ ga Cửa Ông A, phân xưởng vận tải, Công ty tuyển than Cửa Ông còn là cây sáng kiến của đơn vị. Những sáng kiến cải tiến kỹ thuật của chị đã mang lại hiệu quả kinh tế, tận dụng tối đa được năng suất thiết bị cho doanh nghiệp.

Gần 20 năm gắn bó với những đoàn tàu hỏa chở than của Công ty tuyển than Cửa Ông, chị Đinh Thị Thắm, cán bộ điều độ ga thuộc Tổ điều độ ga Cửa Ông A, phân xưởng vận tải hơn ai hết thấu hiểu những khó khăn trong công tác điều hành các đoàn tàu chở than.

Chị Thắm tâm sự: “Công việc của người trực ga là khi có tàu đi mỏ hoặc tàu về phải báo cho các công nhân gác ghi ra kiểm tra đường ghi để đảm bảo an toàn, gọi điện xin đường ga bên, sau đó báo với các gác chắn bật chuông hoặc đóng chắc phòng vệ an toàn cho người qua đường ngang và để đón mỏ về hoặc xe thùng không lên mỏ. Công việc tưởng là bình dị và đơn giản nhưng nó chứa đựng trong đó sự cẩn trọng, nghiêm túc, trách nhiệm của người điều độ ga”.

Chị Đinh Thị Thắm trong ca làm việc.

Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV lấy than ở hai tuyến miền Đông gồm các mỏ: Cao Sơn, Mông Dương, Dương Huy, Khe Chàm và miền Tây gồm các mỏ: Thống Nhất, Cọc Sáu, Đèo Nai. Với 28 đầu máy TY7E công suất 400CV và 6 đầu máy CK1E công suất 1200 CV, hơn 600 toa xe các loại, 4 xe gạt và 12 ga vào trạm chạy tàu. Địa bàn quản lý và hoạt động trải dài trên 30km đường sắt chạy qua nhiều khu dân cư.

Sự an toàn, thông suốt của các đoàn tàu chở than luôn trông chờ vào người điều độ ga.

Hàng ngày, than được kéo về từ các mỏ phục vụ cho 3 nhà máy tuyển của công ty. Người điều độ tàu sẽ tính toán làm sao cho than kéo từ mỏ ra phải phù hợp với công nghệ của nhà máy tuyển, như vậy sẽ đảm bảo sản xuất được liên tục. Đây là khâu quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, chỉ tiêu sản lượng. Tiết kiệm thời gian quay vòng toa xe. Sản lượng than kéo mỏ sẽ tăng theo.

Cùng với chị Thắm còn nhiều chị em khác trực tại các trạm.

Chị Định Thị Thắm cho biết, làm nghề điều độ ga nếu không yêu nghề, không tập trung, rất khó hoàn thành công việc. Bởi người điều độ ga như là “hoa tiêu”, luôn ở trong phòng chỉ huy, theo dõi và điều khiển các đoàn tàu qua màn hình và điện thoại nếu lơ là, tàu chạy sai, ghi chắn đóng mở không đúng là xảy ra tai nạn ngay. Kể cả khi hết ca, đang ở nhà nếu có việc cần, chị vẫn phải trực điện thoại để xử lý công việc từ xa.

Chị Thắm kể, hồi mới vào nghề lúc nào trong đầu cũng nhẩm tính thời gian tàu chạy, nhiều lúc ngủ còn tự nhiên bật dậy nói “alo”. Tổ của chị được giao nhiệm vụ điều hành, tổ chức chạy tàu, làm tác nghiệp đón gửi, giải thể, lập tàu của tất cả các đoàn tàu đi về cấp than cho các nhà sàng, phục vụ thải xít, tiêu thụ, dồn dịch, sửa chữa các toa xe tại ga Cửa Ông A. Mỗi ca có tới 120 tác nghiệp qua các ghi yết hầu, nhiều tác nghiệp giao cắt, dồn ngược, nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn ở mức cao. Công việc phức tạp là vậy, nhưng tổ ga cửa Ông A của chị luôn hoàn thành vượt kế hoạch được giao, năng suất ca luôn đứng đầu trong đơn vị.

Bên cạnh việc luôn làm tốt công tác được giao, trong quá trình công tác, chị Định Thị Thắm còn chịu khó tìm tòi, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật như: Sáng kiến tổ chức sản xuất, tiêu thụ than cục đạt năng suất cao từ ghi 15 đến ghi 31; lắp đặt hệ thống tín hiệu cảnh báo khi lập tàu an toàn ở ga Mông Dương; sản xuất lắp đặt bục cấp phiếu dồn cho ban máy nước khi dồn các toa xe nặng cấp than cho nhà máy tuyển than 1... Trong số đó phải kể đến sáng kiến hợp lý hóa sản xuất khoan lỗ cố định, cá hãm ty nêm ma sát lắp trên toa 30T Rumani thường. Với sáng kiến này đã kéo dài được tuổi thọ của cá hãm ty nêm ma sát, không còn hiện tượng tuột cá hãm khỏi nêm ma sát, đồng thời giảm chi phí nhân công sửa chữa.

Với sự nỗ lực trong công việc và hàng loạt sáng kiến cải tiến trong quá trình làm việc, chị Đinh Thị Thắm nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua Tập đoàn TKV, chiến sĩ thi đua Bộ Công thương. Đặc biệt năm 2016, chị Thắm còn vinh dự nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những cống hiến của mình.