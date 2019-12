Ai là người nhận bút phê của nguyên chủ tịch Đà Nẵng vụ Vũ “nhôm”?

(Dân Việt) Trong vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”, SN 1975, TP.Đà Nẵng) trục lợi nhà đất công sản, dự án ở Đà Nẵng, nguyên Chủ tịch Đà Nẵng đã có nhiều bút phê gửi 1 người để xem xét các đề xuất của Vũ.

Như Dân Việt đã thông tin từ trước, nguyên Chủ tịch TP.Đà Nẵng giai đoạn 2006 – 2011 Trần Văn Minh được xác định đã có nhiều bút phê chuyển cho các đơn vị cấp dưới để tham mưu các vấn đề mà Vũ "nhôm" đề xuất.

Trong số này, có một người thường xuyên được chủ tịch Trần Văn Minh bút phê gửi đến, đó là Phan Xuân Ít – SN 1954, nguyên chuyên viên, Trưởng phòng, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng.

Phan Xuân Ít là 1 trong hàng chục bị can bị khởi tố trong vụ án này.

Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao xác đinh, trong thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý đô thị, thành viên Hội đồng thẩm định giá đất, Hội đồng bán đấu giá nhà công sản, sau đó là Phó Chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng, bị can Ít có trách nhiệm, nhiệm vụ được giao trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo, xử lý những vấn đề trong quản lý nhà nước có liên quan đến công tác quản lý đô thị.

Bị can Phan Xuân Ít bị cáo buộc giúp sức tích cực cho Trần Văn Minh trong các vấn đề liên quan đến mua bán đất đai trái quy định của pháp luật.

Cùng với đó là các việc tài nguyên môi trường, quản lý quy hoạch đất đai, theo dõi việc triển khai các dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn thành phố; thu hồi đất, giao đất, sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất.

Hơn nữa, bị can Ít còn có trách nhiệm theo dõi việc quản lý và bán nhà cho người đang thuê theo Nghị định 61 của Chính phủ; tham mưu đề xuất việc miễn giảm tiền sử dụng đất, chuyển quyề sử dụng đất.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phan Xuân Ít biết rất rõ Phan Văn Anh Vũ là người kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố, lợi dụng chính sách của Nhà nước để được mua chỉ định các nhà, đất công sản trái quy định của pháp luật.

Ít cũng biết Vũ “nhôm” có quan hệ với lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng, trong đó có Trần Văn Minh.

Trong thời gian liên tục từ năm 2006 đến năm 2013, Phan Xuân Ít đã trực tiếp tham mưu, đề xuất, soạn thảo các công văn, quyết định có nội dung trái pháp luật về quản lý công sản và pháp luật về đất đai để Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng), Nguyễn Ngọc Tuấn (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng) cho phép bán 20 nhà, đất công sản, trong đó có 15 nhà, đất công sản liên quan đến Vũ “nhôm”.

Hành vi đồng phạm của Phan Xuân Ít gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước đối với 20 nhà, đất công sản tại thời điểm Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện khởi tố điều tra là hơn 2,2 nghìn tỷ đồng.

Phan Xuân Ít phải liên đới với các bị can Minh, Vũ, Chiến cùng các bị can khác chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Nhà nước.

Ngoài ra, tại 4 dự án bất động sản dự án Habour Ville, dự án Khu dân cư An Cư 2 mở rộng và An Cư 3 mở rộng, dự án 1,5ha ven biển đường Trường Sa, dự án Công viên An Đồn, Phan Xuân Ít bị cáo buộc cố ý thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho Trần Văn Minh trong việc giao quyền sử dụng đất các dự án trên cho Vũ.

Việc làm này đã trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước tại thời điểm Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện khởi tố là hơn 6,3 nghìn tỷ đồng.

Nhà chức trách xác định, hành vi của Phan Xuân Ít phạm vào tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Ít phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường cho Nhà nước về hậu quả thiệt hại gây ra. Tại cơ quan điều tra, Phan Xuât Ít có thái độ khai báo thành khẩn, có tình tiết giảm nhẹ theo quy định.

Ngoài bị can Ít, nguyên Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh cũng đã bút phê chuyển tới các cấp dưới khác như Nguyễn Công Lang – nguyên giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng để xem xét tham mưu với các đề xuất của Vũ “nhôm”.