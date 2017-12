"Ai tuồn hồ sơ Chủ tịch Đà Nẵng ra ngoài?" - câu hỏi còn bỏ ngỏ

(Dân Việt) Tháng 2.2017, hồ sơ cá nhân gồm lý lịch và tài sản của ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - đã xuất hiện trên một số báo và trang mạng xã hội. Cho đến nay, câu hỏi vì sao những bản kê khai thuộc diện Thành ủy và Trung ương quản lý này lại xuất hiện trên mạng xã hội vẫn còn bỏ ngỏ?

Vũ "nhôm" từng dọa "bứng ông Thơ khỏi ghế Chủ tịch!"?

Ngày 22.12, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết khởi tố do có hành vi “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước”, đồng thời cơ quan này cũng phát lệnh truy nã đối với ông Phan Văn Anh Vũ (tên thường gọi là Vũ "nhôm") trú tại số 82 Trần Quốc Toản, Đà Nẵng.

Câu chuyện ông Vũ "nhôm" từng dọa "bứng ông Thơ khỏi ghế Chủ tịch Đà Nẵng" từng xuất hiện nhiều trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đó dường như là chuyện "trà dư tửu hậu" không được ai kiểm chứng.

Mới đây vào ngày (20.12) trong cuộc gặp với Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, nguyên Chỉ huy trưởng Tỉnh đội Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ), đại tá Lê Công Thạnh đặt câu hỏi: "Có hay không chuyện ông Vũ “nhôm” chỉ mặt và có lời lẽ hăm dọa Chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ khi có mặt rất nhiều lãnh đạo thành phố ở đó?”. Bí thư Trương Quang Nghĩa cũng không thể trả lời câu hỏi này của đại tá Thạnh, chỉ bày tỏ nếu có sự việc như vậy thì quả là không thể chấp nhận được.

Về việc này, cho đến nay, vẫn chưa có ai xác tín sự việc có hay không!

Ông Phan Văn Anh Vũ trong một buổi công bố đầu tư.

Lộ bản kê khai tài sản của Chủ tịch Đà Nẵng: Chưa có câu trả lời

Trước đó, vào tháng 2.2017, một số báo và trang mạng xã hội đã đăng thông tin về bản kê khai tài sản năm 2014 của ông Huỳnh Đức Thơ, khi ông còn làm Phó chủ tịch UBND Đà Nẵng.

Sau khi thông tin đăng trên các báo và mạng xã hội, trong một cuộc họp báo, ông Trần Đình Quỳnh, Chánh văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, hồ sơ của Chủ tịch thành phố sẽ do Ban Thường vụ Thành ủy và cơ quan Trung ương quản lý.

“Lãnh đạo phải kê khai tài sản và nộp cho Thành ủy quản lý. Còn hồ sơ của anh Thơ vừa qua là trong giai đoạn anh Thơ đang làm thủ tục bổ nhiệm chức danh Chủ tịch thành phố. Hồ sơ anh Thơ có bản kê khai tài sản và lý lịch nộp cho Thành ủy và Trung ương”, ông Quỳnh nói.

Ông Quỳnh cũng cho biết, sau khi hồ sơ kê khai tài sản của ông Huỳnh Đức Thơ bị tuồn ra ngoài, Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát vì sao lại để lọt ra ngoài như vậy. Mặc dù vậy, cho đến thời điểm này, cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng vẫn chưa có công bố kết quả nào về việc ai đã để hồ sơ kê khai tài sản cá nhân của ông Thơ ra ngoài.

Ông Huỳnh Đức Thơ ngày nhận quyết định chức vụ Chủ tịch Đà Nẵng.

Về trách nhiệm hình sự liên quan đến hồ sơ của ông Huỳnh Đức Thơ, theo ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc điều hành Công ty Luật hợp danh FDVN, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị truy tố về các tội danh liên quan đến hành vi làm lộ bí mật Nhà nước theo quy định tại các Điều 263, 264 Bộ luật Hình sự.

"Tuy nhiên, với những trường hợp này, rất khó để truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh trên. Bởi lẽ, bản kê khai tài sản của các cán bộ công chức không phải là bí mật Nhà nước mà nó được xem là thông tin của cá nhân người kê khai", ông Lê Hồng Sơn khẳng định.