Ảnh: Nhiều xã chìm trong biển nước, quốc lộ 32 qua Phú Thọ tê liệt

(Dân Việt) Nhà, cửa, ruộng, vườn của nhiều hộ gia đình ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ ngập chìm trong biển nước; nhiều xã bị cô lập. Quốc lộ 32 chạy qua huyện Thanh Sơn bị tê liệt, giao thông ách tắc nghiêm trọng.

Suốt 3 ngày qua, trên địa bàn huyện Thanh Sơn liên tục xảy ra mưa lớn. Mưa trắng trời, trắng đất biến các vùng trũng của huyện thành biển nước. Quốc lộ 32 đi qua huyện Thanh Sơn có chỗ ngập 3-4m. Nước ngập ngang nhà dân. Hoạt động giao thông nơi đây tê liệt. Người dân gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt.

Theo báo cáo nhanh của Phòng NN&PTNT huyện Thanh Sơn, đến 10h sáng 21.7, trên địa bàn huyện tiếp tục có mưa to đến rất to gây ngập úng, chia cắt hầu hết các xã. Theo thống kê, đã có 2 người chết do đổ tường nhà tại khu Đài, xã Long Cốc, 1 người bị thương tại xã Thạch Kiệt. Thiệt hại về nhà ở bị sập: Xuân Đài 2 nhà, Minh Đài 2 nhà, 71 nhà bị đất lở, 22 nhà dân bị ngập phải sơ tán, 1 nhà văn hoá và 1 điểm trường mầm non bị ngập. Hầu hết diện tích lúa và rau màu trên địa bàn bị thiệt hại...

Nước lũ khiến việc lưu thông trên nhiều tuyến đường của huyện Thanh Sơn bị tê liệt.

Nước ngập trắng thị trấn phố Vàng, huyện Thanh Sơn. Nhiều gia đình không thể di chuyển ra ngoài.

Nước ngập gần tới mái nhà ở huyện Thanh Sơn.

Nước tràn vào nhà người dân.

Nhiều xe ô tô chết máy giữa đường.

Nước ngập lưng nhà, quốc lộ 32 chạy qua thị trấn phố Vàng, huyện Thanh Sơn bị tê liệt. Các phương tiện giao thông không thể lưu thông được.