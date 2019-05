Bắt giam 2 giám đốc doanh nghiệp đưa hối lộ cho thanh tra

Hai giám đốc doanh nghiệp ở Thanh Hóa vừa bị cơ quan điều tra có quyết định khởi tố, thực hiện lệnh tạm giam để điều tra việc đưa hối lộ cho cán bộ thanh tra tỉnh.

Sáng 12.5, trao đổi với Zing.vn, trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết liên quan vụ cán bộ thanh tra Thanh Hóa nhận hối lộ, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục quyết định khởi tố thêm các bị can về hành vi đưa hối lộ.

Theo đó, Nguyễn Gia Hải (46 tuổi), Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Hải Lam; địa chỉ tại phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa) bị bắt tạm giam 2 tháng.

Trần Ngọc Tài (52 tuổi, Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại Cường Quý; địa chỉ tại thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa) bị bắt tạm giam 3 tháng. Tuy nhiên trường hợp này đang điều trị tại bệnh viện nên chưa thực hiện lệnh bắt.

Các quyết định và lệnh tạm giam nói trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn từ ngày 11.5.

Cơ quan Thanh tra tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Dương

Trước đó, khoảng 15h ngày 18.4, Cơ quan An ninh điều tra bắt quả tang một thành viên trong Đoàn thanh tra thuộc Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đang nhận tiền của người bị thanh tra.

Thời điểm xảy ra sự việc, Đoàn thanh tra có 5 cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ thanh tra một số vấn đề trên địa bàn huyện Thiệu Hóa. Họ gồm: Lê Mạnh Hà (57 tuổi, Trưởng đoàn), Nguyễn Thị Cúc (55 tuổi, Phó đoàn), Nguyễn Hưng (43 tuổi, thành viên), Dương Văn Bằng (57 tuổi, thành viên), Nguyễn Quý Diễn (50 tuổi, thành viên).

Đến trưa 23.4, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh này đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 cán bộ Thanh tra tỉnh này để điều tra việc nhận tiền trong lúc làm nhiệm vụ.

Trong đó, bà Cúc bị bắt quả tang khi đang nhận tiền của người bị thanh tra.