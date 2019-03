Bị Trưởng phòng giáo dục tố trù dập, Giám đốc Sở Nội vụ nói gì?

(Dân Việt) Sau khi thông tin ông Trần Minh Điệp - Phó Ban tuyên giáo (nguyên Trưởng phòng GDĐT) huyện Trà Bồng, phản ánh bị Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh này chỉ đạo trù dập (vì gửi nhưng không giúp người thân trong kỳ thi tuyển giáo viên diễn ra tại địa phương này) gây xôn xao dư luận, PV Dân Việt đã tìm hiểu vụ việc.

Theo thông tin tìm hiểu và thu thập được, trước khi diễn ra kỳ thi tuyển giáo viên năm 2017-2018 tại huyện Trà Bồng, ông Điệp nhận được một số tin nhắn từ số điện thoại của ông Đoàn Dụng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi với nội dung là tên, số báo danh người thân của mình - thí sinh L.T.H (đã dạy hợp đồng 3 năm) cho ông Điệp.

Theo ông Đoàn Dụng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi (ảnh), vi phạm của ông Điệp là do cơ quan chức năng, công an tỉnh điều tra và kết luận. Mức kỷ luật thế nào là do Hội đồng kỷ luật của huyện quyết định.

Sau khi Hội đồng thi huyện Trà Bồng công bố và biết kết quả thí sinh L.T.H, ngày 1.2.2018, ông Dụng nhắn tin cho ông Điệp: “Sao mà cháu H. tuột mất vậy chú?”… Trả lời phóng viên, ông Điệp cho rằng, bản thân chỉ là người ra đề, không thể can thiệp vào điểm thi và không muốn làm trái lương tâm nên không giúp được ông Dụng, vì vậy đã bị ông Giám đốc Sở này “trả đũa”.

Sau khi kỳ thi kết thúc, qua kiểm tra quá trình tổ chức kỳ thi của Hội đồng thi huyện Trà Bồng, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã kết luận ông Điệp có nhiều vi phạm như: Không thực hiện đúng cách ly, bảo mật máy tính phòng làm việc trong quá trình làm đề thi, trong thời gian diễn ra kỳ thi đã ra ngoài tiếp xúc với nhiều người, trực tiếp mang đề thi đến hội đồng thi để bàn giao cho Chủ tịch hội đồng thi… Vì vậy, đến cuối năm 2018, sau khi xem xét, Hội đồng kỷ luật huyện Trà Bồng đã xử lý kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển ông Điệp sang làm Phó ban Tuyên giáo của huyện này.

Ông Điệp với những nội dung tin nhắn cho rằng ông Dụng đã nhắn gửi để nhờ giúp đỡ người thân của mình. Ảnh: T.Việt

Sáng 6.3, khi chúng tôi liên hệ làm việc, ông Dụng cho biết đang đi công tác. Tuy nhiên, nhắn tin trao đổi, ông Dụng xác nhận có gửi và nhờ ông Điệp giúp đỡ một trường hợp thí sinh là cháu ruột của mình. Về nội dung phản ánh đã chỉ đạo kỷ luật nặng ông Điệp do nhờ nhưng không giúp, theo ông Dụng, vi phạm của ông Điệp là do cơ quan chức năng, công an tỉnh điều tra và kết luận, còn mức kỷ luật thế nào là do Hội đồng kỷ luật của huyện quyết định, chứ bản thân ông không gọi chỉ đạo, can thiệp.

Trưa cùng ngày, ông Trần Văn Sương - Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng giải thích: "Sau kết luận sai phạm tại kỳ thi tuyển giáo viên của địa phương, tôi được ủy nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng kỷ luật huyện. Qua xem xét hành vi và đối chiếu sai phạm của đồng chí Điệp với quy định hiện hành, tham vấn ý kiến từ các sở ngành chức năng tỉnh, Hội đồng kỷ luật của huyện mới đưa ra quyết định trên đối với ông Điệp. Tôi chưa nhận cuộc gọi chỉ đạo, can thiệp gì từ đồng chí Dụng trong quá trình họp và ra quyết định kỷ luật của đồng chí Điệp".