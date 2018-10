Bình Định: Nhiều cán bộ "dính" sai phạm đất đai ở điểm nóng Mỹ An

(Dân Việt) Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã giữ đúng lời hứa của mình trước hơn 300 người dân ở xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ (thông tin được đăng tải trên Báo Dân Việt) khi công bố kết luận thanh tra các vấn đề “nóng” về đất đai tại địa phương này trong tháng 10.

Đặc biệt, ông Dũng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm, xử lý kỷ luật từng cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến những sai phạm, báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25.11.

Buộc lãnh đạo xã trả lại đất lấn chiếm

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng vừa ký Kết luận thanh tra về hàng loạt sai phạm trong giao đất, cho thuê đất và sử dụng đất trên địa bàn xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ). Đáng chú ý, trong kết luận này, Đoàn thanh tra đã kiểm tra các trường hợp được Nhà nước giao đất, đấu giá đất và sử dụng đất mà người dân phản ánh có nhiều sai phạm.

Kết luận thanh tra cho hay, ông Phan Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ An đang sử dụng thửa đất số 230, tờ bản đồ số 12, diện tích 1.000m2 (gồm 200m2 đất ở, 800m2 đất vườn) tại thôn Xuân Bình, không phải đất Nhà nước giao cho hộ này theo Dự án kinh tế mới Đông Trà Ổ. Thực tế, đây là thửa đất có nguồn gốc lấn chiếm do UBND xã Mỹ An quản lý, được hợp thức hóa trong Dự án kinh tế mới Đông Trà Ổ, vi phạm pháp luật về đất đai.

Năm 2011, ông Dũng lợi dụng chính sách giãn dân vùng kinh tế mới Đông Trà Ổ để hợp thức hóa hồ sơ và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sai phạm này thuộc trách nhiệm của cán bộ địa chính xã, lãnh đạo UBND xã Mỹ An, Phòng Tài nguyên Môi trường và UBND huyện Phù Mỹ (giai đoạn 2006-2011).

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai cho vợ chồng ông Dũng, đồng thời xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm theo đúng quy định pháp luật.

Ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giữ đúng lời hứa với người dân Mỹ An tại buổi đối thoại. Ảnh: Dũ Tuấn

Ngoài ra, kết luận cũng đã chỉ ra những sai phạm trong việc cấp đất cho ông Đặng Văn Sang (nguyên cán bộ địa chính xã Mỹ An) và bà Đặng Thị Phấn (mẹ ông Sang). Kết quả kiểm tra cho thấy, Hội đồng xét duyệt nhà đất của xã xét duyệt và đề nghị UBND huyện Phù Mỹ cấp giấy quyền sử dụng đất cho bà Phấn là không đúng đối tượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (diện tích 1236m2) cấp sai cho bà Đặng Thị Phấn, đồng thời xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm.

“Lỗ hổng” trong công tác quản lý

Theo kết luận thanh tra, trong giai đoạn 2010 - 2017, UBND xã Mỹ An quản lý và khai thác, đưa vào sử dụng đất công ích cơ bản phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương là hơn 27ha, đã thu và nộp vào ngân sách gần 180 triệu đồng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn nhiều tồn tại, hạn chế. Diện tích đất bỏ hoang hóa chưa đưa vào khai thác, quản lý sử dụng hoặc bị dân chiếm còn chiếm tỉ lệ lớn, gây lãng phí đất. Hồ sơ cho thuê, đấu thầu đất công ích chưa chặt chẽ. Công tác thống kê, kiểm tra, lập hồ sơ quản lý và cập nhật thông tin không đầy đủ. Đặc biệt, việc xử lý vi phạm đất công còn bị buông lỏng. Trách nhiệm thuộc về cán bộ địa chính, cán bộ tài chính, tổ công tác đấu thầu, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ An.

Qua kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất của 11 tổ chức, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất, có 2 trường hợp sử dụng đất sai mục đích, 9 trường hợp lấn chiếm đất với tổng diện tích lấn chiếm hơn 43.680m2. Trong nhiều trường hợp sai phạm, UBND xã Mỹ An không lập biên bản vi phạm hành chính, không có biện pháp xử lý theo đúng thẩm quyền.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Bình Định tiếp nhận các kiến nghị của người dân Mỹ An để xử lý. Ảnh: Dũ Tuấn

Chưa hết, từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn xã Mỹ An có 33 trường hợp lấn chiếm đất công xây nhà ở, công trình trái phép. UBND xã đã lập biên bản đối với 27 trường hợp vi phạm, tuy nhiên chỉ ra quyết định xử phạt 3 trường hợp. Hiện nay, các trường hợp này vẫn tồn tại, UBND xã không giải quyết dứt điểm, để phát sinh thêm nhiều trường hợp khác. Nguyên nhân là UBND xã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát; khi phát hiện vi phạm lại không có biện pháp ngăn chặn và không cương quyết xử lý theo đúng thẩm quyền được giao.

Bên cạnh đó, hoạt động đấu giá đất ở Mỹ An cũng bộc lộ khuất tất, sai phạm, gây thất thoát hàng chục triệu đồng, giao đất không đúng đối tượng. Nhiều trường hợp được UBND huyện Phù Mỹ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng thực tế không có đất để giao, đất không có đường đi và bị chiếm dụng. UBND huyện Phù Mỹ chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hơn 100 hộ dân thuộc dự án di dân do ảnh hưởng triều cường, điều này khiến người dân bức xúc vì bị ảnh hưởng quyền lợi sử dụng đất.