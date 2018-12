Bình quân tiền thưởng Tết năm 2019 của Bắc Ninh cao hơn Hà Nội

(Dân Việt) So với tỉnh Bắc Ninh, TP.Hà Nội có bình quân mức tiền thưởng Tết thấp hơn, chỉ 4,8 triệu đồng/người, trong khi Bắc Ninh là 5,9 triệu đồng/người.

Mặc dù có mức thưởng bình quân thưởng Tết năm 2019 thấp hơn Bắc Ninh nhưng con số cụ thể lại cho thấy mức thưởng Tết cao nhất đang thuộc về TP.Hà Nội với mức thưởng gần 400 triệu đồng. Xếp sau Hà Nội là Bắc Ninh với mức thưởng đạt 350 triệu đồng, Khánh Hoà 120 triệu đồng; Cà Mau hơn 40 triệu đồng...

Sở LĐTBXH Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình lương, thưởng Tết 2019. Theo đó, mức thưởng Tết được nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả bình quân tăng cao hơn so với năm trước từ 4 - 6%; mức thưởng Tết 2019 cao nhất hơn 396 triệu đồng, thấp nhất 300 nghìn đồng.

Cụ thể, tại Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tại Hà Nội mức thưởng Tết dương lịch năm 2019 bình quân: 1.050.000 đồng/người, tăng 5,1% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500 nghìn đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi bình quân: 3,8 triệu đồng/người, tăng 3,3% so với năm trước; mức thưởng cao nhất là 40 triệu đồng/người, thấp nhất là 800 nghìn đồng/người.

Đối với Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng Tết dương lịch bình quân 620 nghìn đồng/người, tăng 3,3% so với năm trước; mức thưởng cao nhất là 12 triệu đồng/người, thấp nhất là 300 nghìn đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân là 4 triệu đồng/người, tăng 3,8% so với năm trước; mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người, mức thưởng thấp nhất là 650 nghìn đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng Tết dương lịch bình quân: 660 nghìn đồng/người, tăng 1,2% so với năm trước; mức thưởng cao nhất 16.750.000 đồng/người; mức thưởng thấp nhất là 300 nghìn đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân 4,2 triệu đồng/người, tăng 6,3% với năm trước; mức thưởng cao nhất là 72 triệu đồng/người và thấp nhất là 660 nghìn đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp FDI, thưởng Tết Dương lịch bình quân 600 nghìn đồng/người, tăng 9,1% so với năm trước; mức thưởng cao nhất là 60 triệu đồng/người và thấp nhất là 300 nghìn đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân 4,8 triệu đồng/người, tăng 4,4% với năm trước; cao nhất là 396,1 triệu đồng/người và thấp nhất là 750 nghìn đồng/người.

Cũng theo báo cáo, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất thuộc khối FDI với mức 233 triệu đồng/người/tháng; thấp nhất là hơn 4,2 triệu đồng thuộc doanh nghiệp khối dân doanh.