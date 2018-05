CA TP.HCM chuyển khen thưởng thành tích phá án hỗ trợ các “hiệp sĩ”

(Dân Việt) Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, dẫn đầu đoàn công tác của Ban Chỉ huy phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, đã đến bệnh viện thăm hỏi động viên và chuyển khen thưởng thành tích phá án để hỗ trợ gia đình các "hiệp sĩ".

Chiều 17.5, thượng tá Nguyễn Đăng Nam - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, dẫn đầu đoàn công tác của Ban Chỉ huy phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã đến Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện 115 thăm các “hiệp sĩ” bị thương đang nằm điều trị. Ba “hiệp sĩ” gồm các anh: Trần Văn Hoàng (trưởng nhóm) và Đinh Phú Quý, Nguyễn Đức Huy (thành viên của nhóm "hiệp sĩ đường phố" quận Tân Bình).

Thượng tá Nam đã cảm ơn Ban Giám đốc, đội ngũ y bác sĩ đã kịp thời cứu sống và chăm sóc sức khỏe các “hiệp sĩ” bị thuơng trong vụ án gây xôn xao vào tối 13.5. Thượng Tá Nam cũng thăm hỏi động viên các “hiệp sĩ” đang điều trị bệnh viện, cảm ơn các “hiệp sĩ” đã vì tinh thần nghĩa hiệp giúp sức cho xã hội. Chính nhờ những hành động đó đã giúp cho công an có những thông tin quý giá, góp phần bảo vệ an ninh trật tự xã hội. Thượng Tá Nam chúc các “hiệp sĩ” bị thương sớm bình phục để trở về cùng người thân, gia đình, cộng đồng.

Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM dẫn đầu đoàn công tác của Ban Chỉ huy phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã đến bệnh viện thăm hỏi động viên các "hiệp sĩ" và chuyển khen thưởng thành tích phá án để hỗ trợ gia đình. Ảnh: C.T

Đồng thời, thượng tá Nam đại diện Ban Chỉ huy phòng Cảnh sát hình sự cho biết đã chuyển khoản hỗ trợ chi phí nhằm động viên các "hiệp sĩ".

Được biết, đây là khoản khen thưởng của UBND TP.HCM cho phòng Cảnh sát hình sự vì có thành tích nhanh chóng khám phá vụ án, bắt giữ các đối tượng, cộng với nguồn kinh phí của phòng.

Trong những ngày qua, nhiều đoàn của các tổ chức, đơn vị và cá nhân đã kịp thời đến bệnh viện, nơi các "hiệp sĩ" bị thương tích đang điều trị và thăm hỏi, động viên gia đình 2 "hiệp sĩ" đã mất. Đây là những tấm lòng của cộng đồng hướng đến những người vì tinh thần trượng nghĩa đã đổ máu, hy sinh tính mạng cho sự bình yên của người dân.

Chiều cùng ngày, liên quan đến vụ nhóm trộm đâm 5 “hiệp sĩ” thương vong ở TP.HCM như Dân Việt đã thông tin, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 nghi can Nguyễn Tấn Tài (tự Tài “Mụn”, SN 1994, ngụ quận 12), Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994, ngụ huyện Hóc Môn) can tội Trộm cắp tài sản và Giết người. Đối tượng Ngô Văn Hùng (SN 1986, ngụ đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp) bị khởi tố về hành vi che giấu tội phạm.

Tài, Phú và Hùng tại cơ quan công an. Ảnh : C.T

Hiện cơ quan công an đang xem xét để làm rõ vai trò và xử lý một số đối tượng khác có liên quan đến vụ án. Qua điều tra, công an xác định, Tài "Mụn" có một tiền án tội Trộm cắp và một tiền sự về hành vi đánh bạc; Phú có một tiền án tội Trộm cắp tài sản; Hùng có một tiền án tội Cướp giật tài sản.

Qua truy xét, công an đã bắt giữ 3 đối tượng Tài, Phú và Hùng. Ảnh: C.T