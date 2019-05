Cán bộ, chiến sĩ công an có các vết xăm trổ trên da sẽ bị kỷ luật

(Dân Việt) Theo phụ lục dự thảo Thông tư đang được lấy ý kiến rộng rãi, cán bộ, chiến sĩ Công an có các hành vi vi phạm sẽ bị kỷ luật, trong đó có các vết trổ (xăm) trên da.

Dự thảo Thông tư quy định việc xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân đang được lấy ý kiến rộng rãi (ảnh có tính minh họa, ảnh IT). Bộ Công an vừa dự thảo xong Thông tư quy định việc xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân (CAND) để lấy ý kiến rộng rãi. Dự thảo Thông tư gồm 4 chương 23 điều. Trong phụ lục của dự thảo Thông tư quy định nhiều nội dung, trong đó đáng chú ý có quy định vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và Qui tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Nếu cán bộ, chiến sĩ vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách, trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị kỷ luật cảnh cáo. Đó là: Có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thi hành công vụ; Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư hoặc trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; Làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về các công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình hoặc mình tham gia giải quyết; Mạo danh để tạo thanh thế hoặc mượn danh cơ quan, đơn vị gây ảnh hưởng để giải quyết việc riêng; Vi phạm quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân đã được pháp luật quy định; các quy định về nội quy, qui tắc, các chuẩn mực, thuần phong mỹ tục tại nơi làm việc, địa điểm công cộng và nơi cư trú; Cán bộ giữ các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy từ cấp đội và tương đương trở lên tham gia góp vốn vào các doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề, địa bàn mà mình trực tiếp thực hiện việc quản lý, phụ trách; Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, liên hệ với đối tượng có nhân thân xấu, có tiền án, tiền sự (trừ trường hợp phục vụ yêu cầu công tác); Tham gia, lôi kéo hoặc tổ chức cho người khác tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp trái quy định của pháp luật; Sử dụng điện thoại di động hoặc các thiết bị có kết nối mạng Internet ở những nơi bị cấm đã bị nhắc nhở nhưng tái phạm; Đăng tải, chia sẻ hình ảnh, video clip, bài viết, lời nói, bình luận trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các trang mạng xã hội; chia sẻ (share), thích (like) các trang mạng, bài viết có nội dung chống Đảng, Nhà nước (trừ trường hợp phục vụ yêu cầu công tác hoặc để phản bác các thông tin thù địch, phản động đó); trao đổi, mua bán hàng hóa qua mạng Internet trong giờ làm việc đã được lãnh đạo đơn vị nhắc nhở quá 3 lần nhưng vẫn thực hiện; kinh doanh “tiền ảo” qua mạng Internet; Có các vết trổ (xăm) trên da; Bị tổ chức đảng kỷ luật khiển trách về hành vi: Làm mất thẻ đảng viên không có lý do chính đáng hoặc sử dụng thẻ đảng viên sai mục đích; Thực hiện không đúng quy định về chuyển sinh hoạt đảng của đảng viên hoặc nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng không đúng quy định; Không thực hiện viết phiếu báo chuyển sinh hoạt đảng của đảng viên. Ngoài ra phụ lục còn quy định những vi phạm về quan điểm chính trị và kỷ luật phát ngôn; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; vi phạm về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; vi phạm trong công tác phòng, chống tội phạm...

