Cảnh sát bắt vụ vận chuyển 100 bánh heroin

Khám chiếc xe đang chạy qua tỉnh Hoà Bình, công an thu 100 bánh heroin trong cốp, tạm giữ 4 người liên quan.

Khoảng 6h ngày 19/7, Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với hai đơn vị nghiệp vụ về ma túy của Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển kiểm tra chiếc ôtô có nghi vấn do Vũ Đình Kiên (25 tuổi) cầm lái đi trên khu vực xã Đồng Bảng (huyện Mai Châu, Hòa Bình). Ngồi cùng xe với Kiên có Trần Mạnh Chung (30 tuổi, cùng quê Hải Dương).

Công an đang kiểm tra tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Cảnh sát phát hiện 100 bánh heroin trong cốp xe. Cùng lúc, các trinh sát bắt Trần Đức Thành (30 tuổi) và Lý A Súa (27 tuổi, cùng quê Điện Biên) đang đi phía trước làm cảnh giới cho chiếc xe của Kiên.

100 bánh heroin bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đang tạm giữ bốn nghi can để phục vụ công tác điều tra.