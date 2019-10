Chân dung vợ chồng hotgirl cầm đầu đường dây cá độ bóng đá 'khủng'

(Dân Việt) Vợ chồng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ đó là Dương Quang Minh (31 tuổi, trú tại tổ Đồng Cửa, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Vợ là Nguyễn Thị Hồng Vân (28 tuổi).

Nói về vợ chồng Minh, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện tổ Đồng Cửa cho rằng, vợ chồng Minh lấy nhau đã lâu, hiện đã có hai người con. Mặc dù còn trẻ tuổi nhưng vợ chồng Minh mới xây được một ngôi nhà 4 tầng trên 2 lô đất.

"Một lô đất là của bố mẹ Minh cho, còn một lô đất là do vợ chồng Minh mua rồi xây nhà trên cả 2 lô đất này. Không chỉ có nhà, vợ chồng Minh cũng có ô tô để đi lại. Trước đây, khi chưa tham gia vào đường dây cá độ bóng đá lớn như này, kinh tế của gia đình Minh cũng bình thường thôi chứ không khá giả như hiện nay", đại diện tổ Đồng Cửa nói.

Theo vị đại diện này, ở địa phương, vợ chồng Minh chưa bao giờ để xảy ra điều tiếng với ai. Tuy nhiên, do vợ chồng Minh "làm ăn lớn" nên rất ít khi tham gia các hoạt động ở địa phương và sống rất khép kín, không chia sẻ, tâm sự về công việc mình đang làm với ai bao giờ.

Vợ chồng đối tượng Dương Quang Minh và Nguyễn Thị Hồng Vân

"Ở địa phương ai cũng công nhận vợ chồng Minh giỏi vì trước đó không ai nghĩ là đôi này đang làm những việc vi phạm pháp luật. Đôi này yêu nhau lâu rồi mới cưới nhau đấy, trước đây còn ở chung với bố mẹ chồng nhưng từ ngày xây nhà là ở tách ra rồi.

Bố mẹ Minh đều là cán bộ về hưu rồi nhưng cũng có của ăn của để. Sau khi vợ chồng Minh bị bắt, người dân địa phương ai cũng bất ngờ", đại diện tổ Đồng Cửa cho biết thêm.

Nói về vợ Minh, vị đại diện này cho rằng, trước đây khi đôi này mới cưới nhau, Vân chưa được xinh đẹp như hiện nay. Đối với người dân trong tổ, Vân là người cư xử cũng rất khéo léo.

"Nói chung nhìn vợ chồng Minh ai cũng bảo đẹp đôi, trai tài gái sắc nhưng thật đáng tiếc, do làm ăn phi pháp mà giờ họ lại vướng vào vòng lao lý", đại diện tổ Đồng Cửa nói.

Trong khi đó, một người dân khác cho rằng, với con mắt của người dân địa phương, Vân thường xuất hiện như một bà chủ trẻ tuổi, thành đạt. Hotgirl này xài toàn đồ hiệu, một bước là lên xe hơi đắt tiền. Hai vợ chồng Dương Quang Minh thường xuất hiện ở những nơi sang chảnh, dành cho người có tiền.

Trước đó, Bộ Công an đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên trang web bong88.com do đối tượng Dương Quang Minh (SN 1988, có 1 tiền án về hành vi cố ý gây thương tích, trú tại phường Lê Lợi, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) cầm đầu; đồng thời bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Dương Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1991, vợ Minh); Nguyễn Minh Hoàng (SN 1987, trú tại phường Trần Nguyễn Hãn, TP.Bắc Giang); Nguyễn Văn Khương (SN 1987, trú tại phường Xương Giang, TP.Bắc Giang); Nguyễn Văn Hiện (SN 1991, trú tại huyện Việt Yên, Bắc Giang) về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, cách đây khoảng 6 tháng các trinh sát của Phòng Điều tra hướng dẫn, phòng chống tội phạm có tổ chức, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện đường dây cá độ bóng đá dưới hình thức đánh bạc của Dương Quang Minh.

Tuy nhiên, thủ đoạn cá độ bóng đá của Minh rất tinh vi, để che giấu lực lượng chức năng, đối tượng mở quán kinh doanh karaoke, cửa hiệu cầm đồ và tạo vỏ bọc với nhiều mối quan hệ trên địa bàn. Do đó, việc bắt quả tang đối tượng Minh và đồng bọn cá độ bóng đá gây khó khăn cho trinh sát tham gia phá án, nhiều ngày lặn lội vất vả đi lại giữa Hà Nội - Bắc Giang.

Ngày 2/10, sau khi nắm chắc chứng cứ, tài liệu, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, các trinh sát của Phòng Điều tra hướng dẫn, phòng chống tội phạm có tổ chức phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành bắt 5 đối tượng Minh, Vân, Hoàng, Khương và Hiện.