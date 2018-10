Chỉ đạt vỏn vẹn 1/7 chỉ tiêu lãi năm, "tướng" ngoại vẫn "tất tay" thoái toàn bộ vốn

(Dân Việt) Nếu giao dịch thành công, “tướng” ngoại của GTNFoods sẽ thu về khoảng 43 tỷ đồng.

Ông Michael Luois Rosen, Tổng giám đốc Công ty cổ phần GTNfoods (GTN) vừa đăng ký bán toàn bộ 3,65 triệu cổ phiếu GTN từ ngày 5/10 đến 3/11. Số cổ phiếu này tương ứng 1,46% cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

Trên sàn chứng khoán, tại thời điểm ngày 5/10, cổ phiếu GTN hiện được giao dịch quanh mức 12.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, nếu thoái vốn thành công, ông Michael sẽ thu về khoảng 43 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 3/2018, ông Michael Luois Rosen cũng đã hoàn tất bán ra 3,5 triệu cổ phiếu GTN.

Chè là một mảng kinh doanh cơ bản của GTNFoods

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018, GTN có gần 25,5 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 222,4% so với cùng kỳ năm 2017. Kết quả này có được một phần là do khoản cổ tức năm 2017 của các công ty con và công ty liên kết được ghi nhận nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu so với kế hoạch cả năm 2018, GTNFoods mới chỉ hoàn thành vỏn vẹn 15,5% kế hoạch (165 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế).

Trước đó, vào đầu tháng 9, GTNFoods đã nhận quyết định xử phạt thuế của Cục thuế TP.Hà Nội. Theo đó, tính đến hết ngày 28/8/2018, tổng số thuế truy thu, tiền phạt và tiền nộp chậm thuế là hơn 233 triệu đồng.

Bắt đầu từ năm 2016-2017, GTNfoods đã đẩy mạnh hoạt động sáp nhập với mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng tiêu dùng và thực phẩm. GTNfoods đã huy động được lượng vốn lớn từ nhiều quỹ đầu tư lớn như TAEL, PENM Partners, Kingsmead…

GTNFoods đã thâu tóm được sữa Mộc Châu thông qua Vilico

GTNFoods đã thực hiện mua cổ phần và nắm quyền kiểm soát nhiều doanh nghiệp như Tổng Công ty Chăn nuôi (Vilico), Sữa Mộc Châu, Vinatea. Mặc dù những thương vụ M&A này giúp GNTfoods ghi điểm trong mắt cổ đông, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại kết quả kinh doanh của công ty vẫn còn khá chật vật, chưa có nhiều khởi sắc. GTNFoods còn nhiều việc phải làm để tái cơ cấu các công ty con và đạt được lợi nhuận ổn định.