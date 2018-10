Chiến sĩ công an đu cần gạt nước bắt xe ô tô vi phạm

(Dân Việt) Tài xế vi phạm ngoan cố đạp ga, chiến sĩ công an đã đu lên cần gạt nước trước đầu ô tô để yêu cầu dừng lại. Tuy nhiên tài xế này vẫn bất chấp tính mạng người khác, cho xe chạy tiếp.

Ngày 16.10, trung tá Vũ Ngọc Anh - Trưởng Công an phường 8 (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn phường có xảy ra vụ việc ô tô vi phạm nhưng tài xế ngoan cố không dừng lại nên một chiến sĩ công an phường đã đu bám lên đầu ô tô để yêu cầu dừng lại. Chiến sĩ công an đu bám trước đầu ô tô, kiên quyết yêu cầu xe vi phạm dừng lại. Ảnh cắt từ video. Trước đó, lúc 11h24 ngày 15.10, hai chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự tại đường Bùi Thị Xuân, phường 8 thì phát hiện xe ô tô BKS 49X-3186 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy từ hướng Bùi Thị Xuân đi hồ Xuân Hương. Nhận thấy chiếc xe đi vào đường trong khung giờ cấm nên các chiến sĩ đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế không chấp hành. "Khi phát hiện xe vi phạm rồi bỏ chạy, tôi ra hiệu lệnh dừng xe thì tài xế lao thẳng xe vào người, buộc tôi phải bám vào cần gạt nước, bị kéo rê hơn 100m", trung úy Trần Văn Bình kể lại. Trung tá Vũ Ngọc Anh chỉ nơi trung úy Bình bám vào để yêu cầu xe dừng lại. Ảnh: Văn Long. Ngay sau đó, trung úy Trần Văn Bình đã báo về cơ quan, phối hợp với Công an TP.Đà Lạt xác minh xe vi phạm và phát hiện xe này đậu cách hiện trường khoảng 500m. Hiện Công an phường 8 đã yêu cầu chủ xe lên làm việc và hoàn tất hồ sơ để xử lý lái xe theo quy định của pháp luật.

