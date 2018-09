Chủ xe Camry đăng clip tố "kiều nữ" cào xước xe để trả thù va chạm giao thông

(Dân Việt) Một phụ nữ ăn mặc lịch sự lén cào xước xe ô tô Camry nhưng bị camera giám sát ghi lại.

Ngày 29/9, một cán bộ Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, công an quận đang phối hợp với Công an phường Yên Sở (quận Hoàng Mai) điều tra làm rõ vụ việc chiếc xe ô tô Camry của chị Nhan (ở Hoàng Mai) để ở bên đường thuộc phường Yên Sở đã bị một phụ nữ cào xước khắp thân xe.

Hình ảnh người phụ nữ sang chảnh cào xước xe Camry sau va chạm giao thông. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, trên Facebook cá nhân, chị Nhan chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ ăn mặc lịch sự có hành vi dùng vật sắc nhọn cào xước xước chiếc xe ô tô Camry của chị đỗ bên đường thuộc phường Yên Sở.

Thấy có người đi qua người này lặng lẽ bỏ đi nhưng ngay sau đó liền quay lại tiếp tục cào xước xe thêm một lần nữa mới rời đi.

Kèm theo clip trên, chị Nhan chia sẻ thông tin, ngày 28/9, trên đường chị đi ô tô Camry về nhà thì có một xe ô tô đi ngược chiều vào đường cấm, đối đầu với xe của chị lúc này đang di chuyển đúng phần đường.

Tuy nhiên, hai người phụ nữ trên xe ô tô chạy ngược chiều liên tục bắt chị Nhan lùi lại.

"Tôi không lùi vì tôi đi đúng luật sau đó đồng chí cảnh sát giao thông đến giải quyết, bắt xe của hai người phụ nữ đó lùi lại để trả đường cho tôi.

Vì giờ cao điểm nên cảnh sát giao thông không phạt xe kia mà chỉ nhắc nhở rồi cho đi. Hai người phụ nữ đó đã đi theo xe tôi mà tôi không biết.

Khi tôi vào nhà quay ra thì người phụ nữ ngồi ghế phụ của xe vi phạm đã xuống cào xước toàn bộ xe của tôi (như trong clip). Khi tôi ra cất xe đã phát hiện và trích xuất camera thì thấy cảnh này.

Vết xước trên chiếc ô tô Camry của chị Nhan.

Hiện Công an quận Hoàng Mai đã vào cuộc để điều tra và truy tìm kẻ phá hoại tài sản công dân. Đoạn mà họ vi phạm luật đi vào đường một chiều là cầu sắt Đền Lừ đối diện cây xăng”, chị Nhan chia sẻ kèm theo clip.

Sau khi đăng tải công khai, đoạn clip và thông tin chị Nhan đã thu hút nhiều người bình luận, chia sẻ tiếp. Nhiều người dùng Facebook bày tỏ ý kiến bức xúc trước hành vi của người phụ nữ trên.

Chị Nhan cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra chị đã lên cơ quan công an phường Yên Sở trình báo sự việc. Công an đã đến nhà trích xuất camera, ghi nhận hiện trường.

Sáng nay (29/9) chị Nhan đã mang xe của mình ra hãng Toyota Hoàn Kiếm để định giá sửa chữa.

"Sau khi xem các vết xước, nhân viên hãng báo giá chi phí sơn lại hết 24.200.000 đồng”, chị Nhan nói.

“Tôi mong muốn cơ quan công an điều tra vụ việc đến cùng, việc đi làm lại vỏ xe là chuyện bình thường nhưng phải điều tra ra kẻ phá hoại tài sản của công dân. Họ đã đi sai luật còn có hành vi xấu như thế thì phải xử lý theo pháp luật”, chị Nhan nói.