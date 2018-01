Chụp ảnh ở 'Tuyệt Tình cốc' không nộp tiền, khách Tây bị xua đuổi

(Dân Việt) Vừa xuống bè ở “Tuyệt Tình cốc” (Thủy Nguyên, Hải Phòng) chụp ảnh, hai nữ du khách nước ngoài đã bị xua đuổi, khiến cộng đồng mạng bức xúc

Tối 22.1, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip được ghi lại tại “Tuyệt Tình cốc”. Khi hai nữ du khách nước ngoài xuống bè nổi trên hồ chụp ảnh liền bị một người phụ nữ lớn tuổi xua đuổi. Hành động phản cảm của người phụ nữ với những du khách nước ngoài khiến nhiều người bức xúc.

Người phụ nữ có hành động tấn công du khách nước ngoài.

Theo đoạn clip này, khi thấy cảnh đẹp ở “Tuyệt Tình cốc”, hai du khách nước ngoài đã mang theo máy ảnh ra bến nước để chụp hình. Ngay lúc này, một phụ nữ lớn tuổi đã xuất hiện với mục đích thu 10.000 đồng "phí địa điểm". Tuy nhiên, hai du khách từ chối trả tiền .

Dù không hiểu ngôn ngữ của vị khách xa lạ, người phụ nữ trên vẫn lao vào chửi bới, đe dọa phá xe, chặn trước ống kính, dùng tay và một vật thể màu trắng quật về phía du khách

Sáng 22.1, trao đổi với Dân Việt ông Cao Văn Chí - Phó Chủ tịch UBND xã An Sơn xác nhận: “Trong sự việc xảy ra tại “Tuyệt Tình cốc” thuộc địa phận xã An Sơn, đây là hành động ứng xử không khéo của người phụ nữ đối với người nước ngoài. Hiện nay, UBND xã An Sơn đang tập trung giải tỏa chiếc bè nổi trên ra khỏi “Tuyệt Tình cốc” vì đây khu vực nguy hiểm cấm mọi hoạt động ở đây”.

Trước đó, ngày 2.3.2017, UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo cấm mọi hoạt động ra vào, quay phim, chụp ảnh ở khu vực này, nhưng không hiểu sao vẫn có chiếc bè được dựng ở “Tuyệt Tình cốc” rồi thu tiền chụp ảnh của du khách.