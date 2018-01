Cô con dâu nào sẽ được mẹ cầu thủ Hà Đức Chinh lựa chọn?

(Dân Việt) Mặc dù đang tất bật để chuẩn bị đón con trở về nhà sau chiến thắng vang dội của đội tuyển U23, nhưng bà Hà Thị Uyện (mẹ của cầu thủ Hà Đức Chinh) vẫn dành thời gian để chia sẻ niềm vui với báo Dân Việt.

Bà Hà Thị Uyện, mẹ của tiền đạo Hà Đức Chinh không giấu được niềm vui, niềm tự hào khi nhắc đến cậu con trai của mình. (Ảnh Ngô Hùng)

Bằng giọng nói đặc trưng của người Mường, bà Hà Thị Uyện không giấu nổi niềm vui, niềm hạnh phúc, tự hào khi nhắc đến cậu con trai Hà Đức Chinh. Theo bà Uyện, gia đình chỉ làm nông nghiệp thuần túy như bao người khác ở khu Dụ, xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Dù trong gia đình, họ hàng không có ai theo nghiệp thể thao, nhưng không hiểu sao, ngay từ nhỏ, Hà Đức Chinh đã bộc lộ rõ tài năng thiên bẩm với môn bóng đá.

“Ngày nhỏ, suốt ngày Chinh thích đá bóng, từ những quả bóng nhựa, quả bưởi, bóng hơi, Chinh cứ miệt mài tập tâng, tập dẫn, tập sút. Chẳng kể mưa nắng, trời tối hay sáng, cứ có thời gian là Chinh lại miệt mài chơi bóng” - bà Hà Thị Uyện tâm sự.

Còn đối với người dân ở khu Dụ, xã Xuân Đài, cho đến tận bây giờ vẫn không thể quên hình ảnh cậu bé Hà Đức Chinh, to cao nổi trội so với chúng bạn, da rám nắng, suốt ngày cởi trần quần thảo bên những bờ đê, đám ruộng đá bóng cùng mọi người. Và cũng từ đây, mọi người đặt biệt danh Chinh “đen” cho cậu. Ngoài ra, có lẽ do tập luyện nhiều, với sức khỏe vượt trội, không ngại “va chạm” khi chơi bóng nên Chinh còn có thêm một biệt danh khác là Chinh “chân gỗ”.

Từ cậu bé ham mê bóng đá ở vùng quê tới Hà Đức Chinh tỏa sáng ở những giải đấu chuyên nghiệp.

“Sự đam mê, cùng với năng khiếu trong bóng đá của Chinh sớm được gia đình và người dân phát hiện. Nhưng người đầu tiên “tiếp lửa” cho Chinh là chồng tôi, khi suốt ngày tập luyện cùng con bên trái bóng tròn. Năm Chinh học lớp 4, khi đội bóng của trường tuyển quân, chồng tôi đã cho Chinh thi tuyển và nhanh chóng được lựa chọn”, bà Hà Thị Uyện nói.

Bộ sưu tập những thành tích mà Hà Đức Chinh đạt được lôn được mẹ treo trang trọng ở phòng khách.

Cũng theo bà Uyện, từ cuộc thi đấu này, Chinh đã lọt vào “mắt xanh” của huấn luyện viên tỉnh nên được đưa xuống huấn luyện tại trường năng khiếu thể thao tỉnh. Suốt từ lớp 4 đến lớp 9, Chinh thường tham gia những giải đấu phong trào của huyện và của tỉnh.

“Bước ngoặt lớn nhất của con tôi có thể nói là việc năm 2012, sau khi cùng với đội tuyển Phú Thọ vào Cần Thơ thi đấu. Sau giải đấu đó, Chinh được tuyển vào lò đào tạo PVF, ở đây Chinh dần hoàn thiện kỹ năng chơi bóng để được thi đấu các giải chuyên nghiệp như khoác áo của các CLB chuyên nghiệp như Than Quảng Ninh, CLB TP.HCM, SHB Đà Nẵng cũng như góp mặt trong đội tuyển U19, U22, U23 quốc gia. Đặc biệt, Chinh được góp mặt vào đội tuyển U20 Việt Nam tham gia World cup U20 vào tháng 5.2017 tại Hàn Quốc”, bà Hà Thị Uyện tự hào kể.

Kể từ ngày tham gia những giải đấu chuyên nghiệp và liên tục giành được những thành tích nên mỗi khi có giải đấu lớn mà Chinh tham gia, tại gia đình bà Uyện lúc nào cũng vui như hội vì dân làng kéo đến cổ vũ.

Mỗi giải đấu lớn có Hà Đức Chinh tham gia nhà bà Uyện lại như mở hội vì họ hàng, dân làng kéo đến cổ vũ.

“Giải đấu vừa xong, thấy cháu gọi điện bảo thời tiết khắc nghiệt, rét lắm tôi cũng thương cháu, nhưng cũng động viên cố gắng tập luyện. Sau mỗi trận đấu, Chinh thường gọi điện về cho tôi để trò chuyện khiến tôi rất vui mừng, sung sướng. Hôm 28.1, gia đình tôi cũng định xuống Hà Nội để gặp con, nhưng Chinh bảo rất đông người, đừng xuống, đến chiều 29.1 sẽ về nhà, nhưng sau do có việc bận nên phải hoãn lại đến 30.1 mới có thể về quê được.

Từ hôm qua đến nay, gần như tôi chẳng thể chợp mặt được vì sung sướng, một phần nữa là họ hàng, dân làng và khách từ khắp mọi nơi kéo đến chơi. Sau trận thắng Iraq, tiếp đến là Qatar, rất nhiều đơn vị của tỉnh Phú Thọ, huyện Tân Sơn, các cá nhân, doanh nghiệp đến nhà tặng quà. Tuy nhiên, gia đình tôi quyết định không bóc, chờ Chinh về tự tay xem để nhân thêm niềm vui, cũng như thúc đẩy động lực cho Chinh cố gắng hơn nữa trong những trận đấu, giải đấu tiếp theo”, bà Hà Thị Uyện cho biết.

Bà Hà Thị Uyện (áo vàng), chắp tay cầu khấn khi có những tình huống bóng nguy hiểm.

Theo bà Uyện chia sẻ, khoảng 4 – 5h chiều nay (30.1), Hà Đức Chinh sẽ về nhà nhưng ngay từ sáng sớm ngày 29.1, gia đình đã mắc bạt, chuẩn bị tổ chức mổ lợn, mổ gà để đón Chinh và thết đãi khách đến tham dự.

Trong niềm vui, niềm tự hào, hạnh phúc, khi phóng viên Dân Việt hỏi về mẫu con dâu mà mình lựa chọn như thế nào, bà Uyện vui vẻ cho biết chỉ cần Chinh thích là được. Còn ước thì chỉ cần một cô con dâu dịu dàng,hiền lành rất mực yêu chồng, thương con, chân chất như người dân quê mình là được.