Cô giáo vào khách sạn với nam sinh: Thông tin mới bất ngờ

(Dân Việt) Cô giáo H. bị người chồng của mình làm đơn tố cáo vì ở chung phòng trong khách sạn với nam sinh lớp 10, dưới 16 tuổi.

Chiều 7.3, trao đổi với báo Đất Việt, ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Thuận cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc cô H. - một nữ giáo viên tại một trường THPT trên địa bàn thị xã La Gi (Bình Thuận) bị chồng tố cáo chung phòng nhà nghỉ với một nam sinh lớp 10. "Chúng tôi đang tạm đình chỉ công tác cô giáo trên, đồng thời đợi kết quả từ cơ quan điều tra rồi sẽ tiếp tục đưa ra hướng giải quyết, xử lý vụ việc", ông Thái khẳng định. Lãnh đạo Sở GD&ĐT Bình Thuận cũng nói thêm, do người chồng gửi đơn tố cáo về nhà trường và công an nên hiện tại Sở chưa nắm được thông tin trình báo cũng như bản tường trình của cô H. Ông Thái cho hay: "Hiện nay chúng tôi cũng đã yêu cầu nhà Trường nhanh chóng làm báo cáo toàn bộ sự việc gửi về Sở". Ảnh chỉ có tính chất minh họa. Trước đó, theo tin từ Tiền phong, vào cuối tháng 1.2019, một trường THPT tại thị xã La Gi nhận được đơn tố cáo của phụ huynh một nam sinh học lớp 10 tại trường. Kèm theo đơn còn có clip được cho là ghi lại cảnh cô H. và nam sinh trong nhà nghỉ. Nguồn trên "tiết lộ", khi tiếp nhận đơn tố cáo, phía nhà trường đã làm việc với cô H. và phụ huynh của nam sinh. Ngoài lá đơn tố cáo cô H. của phía phụ huynh, thì theo tin trên Zing.vn, anh T., chồng giáo viên H., cũng có đơn gửi đến cơ quan chức năng tố vợ và nam sinh học lớp 10 ở chung phòng khách sạn. Báo Một thế giới thuật lại, người theo dõi, thu thập nhiều tin nhắn của cô H. với nam sinh chính là chồng của nữ giáo viên này. Anh T. kể trên báo Pháp luật TP.HCM, anh phát hiện vợ có quan hệ mờ ám với nam sinh chưa đủ 16 tuổi, học lớp 10, từ tháng 9.2018 đến nay. Trong thời gian đó, người vợ ít quan tâm tới gia đình. Anh nói đã yêu cầu vợ chấm dứt mối quan hệ với nam sinh này nhưng không được. Người chồng này cho biết đã chụp nhiều tin nhắn giữa vợ và nam sinh kia, anh còn bắt quả tang vợ và nam sinh ở trong cùng một phòng tại một khách sạn ở thị xã La Gi cuối tháng 12.2018. Theo anh khi bắt quả tang thì vợ và nam sinh vẫn mặc đồ. “Mặc dù cả hai vẫn mặc đồ bình thường nhưng trong phòng của hai cô trò lại có cả bao cao su, áo ngực của vợ tôi vẫn còn trên giường chưa kịp mặc vào. Tôi đã quay clip lại và có rất nhiều bằng chứng về việc này”, anh T. khẳng định một thông tin hết sức bất ngờ trên Đất Việt. Theo thông tin trên Một thế giới, anh T. nói ban đầu không hề muốn tố cáo vợ, nhưng sau đó đã quyết định tố vì vợ "đã chủ động nộp đơn ly hôn và có nhiều lời nói không tốt về anh". Phó Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận Nguyễn Thị Bích Hoàn cho biết trên Người đưa tin, nhà trường đang phối hợp với công an để điều tra. Theo bà Hoàn thì "thông tin giờ đang có nhiều luồng, nên phải làm từ từ, chắc chắn để tránh xảy ra sơ suất". Nhà chức trách đang làm rõ sự việc, chưa đưa ra kết luận nào. Giáo viên H. hiện đã bị đình chỉ công tác giảng dạy. Được biết, cô H. đã kết hôn và có một con trai gần 3 tuổi. Riêng phụ huynh của nam sinh nói trên cũng đang rất bức xúc yêu cầu làm rõ. Liên quan đến sự việc này, trao đổi với PV Trí thức trẻ, ông Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục nhà giáo và Cán bộ Quản lý (Bộ GDĐT) cho biết, ngay sau khi nắm bắt thông tin về vụ việc, Cục đã chỉ đạo Sở GDĐT Bình Thuận có công văn báo cáo cụ thể về vấn đề này. Theo ông Minh, hiện tại Sở GDĐT Bình Thuận cũng đang vào cuộc làm rõ vấn đề. Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cho rằng, cần lưu ý quan hệ bất chính và khi bị bắt quả tang trong khách sạn, cô giáo cùng nam sinh đều mặc quần áo là 2 việc khác nhau. "Chúng ta phải xác minh rõ ràng nếu không cẩn thận mình lại quy chụp giáo viên và tạo ra oan sai. Còn quan điểm của chúng tôi là sai đến đâu phải xử lý đến đó trên cơ sở kết luận của cơ quan điều tra. Giáo dục là ngành đặc thù và các hành động vi phạm đạo đức nhà giáo chắc chắc sẽ bị xử lý nghiêm minh, đó là nguyên tắc", ông Minh nêu rõ.

