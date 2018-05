Con gái sát hại mẹ dã man ở chung cư rồi nhảy sông tự tử

(Dân Việt) Trong lúc mẹ đang ngủ, Thuận lấy dao sát hại mẹ rồi lên cầu nhảy sông tự tử.

Thuận ra tay sát hại mẹ ngay tại chung cư. (Ảnh minh họa) Ngày 17/5, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội điều tra, làm rõ vụ việc bà Cao Thị Thế (SN 1947) bị sát hại tại khu nhà ở xã hội Sài Đồng, phường Việt Hưng. Theo điều tra ban đầu, khoảng 6h45 ngày 17/5/2018, Công an phường Việt Hưng nhận được tin báo tại nhà 11A, khu nhà ở xã hội Sài Đồng xảy ra vụ việc con chém mẹ. Tới hiện trường, Công an phường Việt Hưng phát hiện bà Cao Thị Thế tử vong trên nền nhà, cạnh giường ngủ, xung quanh có nhiều máu. Qua xác minh, cháu M (SN 2005, cháu ngoại bà Thế) cho biết, bà Thế tử vong là do bị Lê Thị Bích Thuận (SN 1976, con gái bà Thế, mẹ đẻ cháu M) sát hại. Sau khi chém bà Thế, Thuận đã gọi điện cho em gái đến và bỏ trốn. Tới khoảng 8h45 cùng ngày, Lê Thị Bích Thuận đi xe máy lên cầu Phù Đổng, sau đó dừng xe nhảy xuống sông tự tử. Phát hiện sự việc, lực lượng Công an quận Long Biên, Phòng PC68, Công an Hà Nội kịp thời ngăn chặn, cứu được đối tượng rồi đưa về trụ sở. Tại Công an quận, Lê Thị Bích Thuận bước đầu khai nhận: Do bà Thế từng nói sẽ đưa Thuận vào bệnh viện tâm thần nên Thuận nghĩ rằng vào bệnh viện sẽ không chịu được sẽ tự tử chết. Thuận nghĩ khi chết muốn bà Thế phải đi theo mình. Sáng 17/5, lợi dụng lúc bà Thế đang ngủ, Thuận đã dùng dao chém mẹ tử vong. Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Việt Hưng cho biết, Thuận có vấn đề về tâm lý không bình thường.

